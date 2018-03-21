Азербайджан начал переговоры о вхождении в ОПЕК

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Азербайджан ведет переговоры о вступлении в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя организации.

Азербайджан является одним из участников соглашения о скоординированном сокращении добычи, к которому присоединились члены и не-члены ОПЕК,.

В январе Азербайджан, где первая скважина для добычи нефти была пробурена в 1846 году, добывал 810 тыс. баррелей нефти в день, ОПЕК в целом - 32,2 млн.

В ОПЕК уже вошли в последнее время две новыt страны - Габон и Экваториальная Гвинея, и число членов организации выросло до 14. Тем не менее, доля картеля в мировой добыче нефти сократилась с 55% в начале 1970-х годов до примерно 40%.