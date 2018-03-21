Главные новости
МоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих нормЭкономика"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
Экономика

Сериал Amazon по "Властелину колец" будет стоить $500 млн и станет самым дорогим в истории

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Компания Amazon Studios может вложить до $500 млн в создание первых двух сезонов сериала по миру Средиземья Джона Рональда Руэла Толкина, пишет ScreenRant. Если прогнозы оправдаются, это будет самый дорогой сериал в истории.

Как ожидается, он станет приквелом к кинотрилогии "Властелин колец", расходы на которую были почти вдвое меньше - $281 млн без учета инфляции и затрат на маркетинг.

По данным источников, только права на экранизацию произведений знаменитого английского писателя, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television, стоили $250 млн.

Данных о сроках выхода сериала и команде его создателей пока нет. Толкиновская сага несколько раз адаптировалась для радио и дважды - для большого экрана, но впервые будет экранизирована малым форматом.

Как сообщалось, глава Amazon Джефф Безос сам является поклонником жанра фэнтези. Заинтересованность в масштабном проекте по Толкину вписывается в новую концепцию Amazon, которая намерена отойти от нишевых сериалов и привлечь более широкую - возможно, международную - аудиторию. Вероятно, успех сериала HBO "Игра престолов" также вдохновляет Amazon, отмечает MarketWatch.

Amazon Studios была создана в 2010 году. Вложения в создание сериалов Amazon Original позволили компании привлечь более пяти миллионов человек в клуб Amazon Prime с конца 2014 года до начала 2017 года, сообщило на прошлой неделе Reuters со ссылкой на внутренние документы компании. Аудитория Amazon в США, включая собственные проекты и фильмы и сериалы других студий, составила около 26 млн человек.

Расходы на создание и закупку видеоконтента составляют $5 млрд в год, по словам источников CNBC. Первый сезон сериала "Человек в высоком замке" по роману Филипа Дика обошелся компании в $72 млн и привлек 1,15 млн подписчиков. В расчете на каждого средние затраты составили $63, тогда как цена членства в Prime в США - $99 в год.

Теги: Властелин колец, Amazon Studio
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
 "Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
В госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имуществаПодробнее
 Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиПравительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили
Новые коэффициенты вступят в силу с 1 апреляПодробнее
 Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Речь идет о документе, подписанном Путиным и Азаровым в июне 2011 годаПодробнее
Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд рубСуд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд руб
Ранее стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого АФК заплатила 100 млрд рублейПодробнее
 Трамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в годТрамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в год
Президент США собирается объявить об этом до конца рабочей неделиПодробнее
 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов
Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в РоссииПодробнее
 Госдолг США впервые превысил $21 трлнГосдолг США впервые превысил $21 трлн
Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого годаПодробнее
 Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободыУголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободы
По словам замглавы Минфина РФ, такое наказание будет предусмотрено на случай совершения преступления группой по предварительному сговоруПодробнее
 Суд снял арест со всех активов "Системы"Суд снял арест со всех активов "Системы"
Обеспечительные меры были наложены в рамках процесса "Роснефть" против "Системы"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих нормЭкономика"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета УкраиныЭкономикаКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РоссиейВ РоссииВ МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль ЛондономВ миреГлава компании Cambridge Analytica отстранен от должности

Белый дом назвал незаконной утечку информации о советах Трампу не поздравлять Путина

АСВ оценило объем выплат вкладчикам ОФК банка в 7,9 млрд рублей

Джонсон раскритиковал выборы президента РФ

Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию

Жители Волоколамска подали иск в суд о закрытии полигона "Ядрово"

Следствие назвало основную версию взрыва газа в доме в Мурманске

"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности

"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхностиКомпания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторождения Подробнее

Ученые из Архангельска нашли в бересте средство лечения рака

Губернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из Волоколамска

Губернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаАндрею Воробьеву предложили вывезти их в детские лагеря в связи с выбросом газа на полигоне "Ядрово" Подробнее

"Зенит" поможет УЕФА в расследовании инцидентов на матче с "Лейпцигом"

СПЧ потребовал срочной реакции властей на ситуацию в Волоколамске

Греф не получал предложений по поводу должности в новом правительстве РФ

Фонд Маршалла внесен в РФ в список нежелательных организаций

Сериал Amazon по "Властелину колец" будет стоить $500 млн и станет самым дорогим в истории

Дворкович назвал бессмысленной идею бойкотирования ЧМ-2018

Трамп разозлился из-за утечки информации о советах не поздравлять Путина

Россельхознадзор нашел антибиотики в сухом молоке "Данон индустрия"

Сухое молоко было поставлено российской компании из Белоруссии Подробнее

Итоги выборов президента РФ аннулировали на 14 участках в 10 регионах РФ

Минобороны РФ подтвердило планы построить новую ВПП в аэропорту "Бельбек"

"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины

"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета УкраиныВ госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имущества Подробнее

В парламенте Косово распылили слезоточивый газ

Полиция установила личность рассылавшего посылки со взрывчаткой в Техасе

Некогда самый богатый человек Австралии ушел из бизнеса из-за депрессии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru