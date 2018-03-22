"Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке, сообщила российская компания.

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках", - говорится в сообщении.

7 ноября 2017 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании отдельного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке и его частичной отмене.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018 года. А до конца срока действия контрактов (транзитного и поставочного) остается меньше двух лет (до конца 2019 года).

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Ранее "Газпром" заявлял, что "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение". Чтобы не платить штрафы в 2018 и 2019 годах "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Украину.

Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что в одном случае (по контракту на поставку - ИФ) стокгольмский арбитраж не принял во внимание условия, которые прописаны в контракте, связанные с требованием "бери или плати" (take-or-pay) определенных объемов (по контракту на поставку газа - ИФ), а в другом случае (по контракту на транзит - ИФ) насчитал "Газпрому" штрафные санкции за те условия, которые не были прописаны в контракте, мотивируя это тем, что украинская экономика понесла экономический ущерб.

"Таким образом, суд по сути дела решил, чтобы за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику. Естественно, это привело к тому, что такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными, и "Газпром" принял правильное решение, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов", - заявил российский министр.