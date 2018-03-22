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Экономика

ЦБ спишет до 1 рубля капитал санируемых Рост банка и банка "Траст"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ уменьшит до 1 рубля капитал санируемых Рост банка и банка "Траст", соответствующие приказы в отношении банков датированы 20 марта и размещены на сайте регулятора.

ЦБ на прошлой неделе утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Траста" и Рост банка. С 15 марта функции временной администрации по управлению этими банками возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС, структура ЦБ).

"Траст" санируется с декабря 2014 года, сперва инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления выступал "Открытие Холдинг". Агентство по страхованию вкладов (АСВ) из средств ЦБ выделило "Трасту" 99 млрд рублей на 10 лет под льготную ставку для закрытия "дыры" в капитале. Еще 28 млрд рублей на шесть лет под обеспечение получил холдинг на поддержание ликвидности банка.

В августе 2017 года основной актив холдинга - банк "Открытие" - сам попал под санацию и в декабре перешел под контроль ЦБ РФ, который докапитализировал его на рекордные 456 млрд рублей. "Траст" вошел в группу "Открытия", но новых денег на докапитализацию пока не получал.

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Рост банк и входящие в его группу банки были санированы в 2014 году с привлечением Бинбанка в качестве инвестора. ЦБ выделил Рост банку на финансовое оздоровление 10-летний кредит на сумму 18,4 млрд рублей под 0,51% годовых, еще 17,5 млрд рублей на 6 лет под 6,01% годовых получил инвестор для поддержания ликвидности.

В декабре 2015 года основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов выкупил у кредитной организации акции Рост банка. А в сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего.

Перевод процедуры санации "Траста" и Рост банка под управление ФКБС делается в рамках общего плана создания объединенного банка на базе "Открытия" и Бинбанка (объединение планируется до 1 апреля 2019 года), а также банка непрофильных активов, указывали в "Открытии". Там также отмечали, что обсуждается сценарий возможного объединения "Траста" и Рост банка для создания банка непрофильных активов. В ближайшее время оба банка будут докапитализированы, заявляли в пресс-службе "Открытия".

Отрицательный капитал Рост банка на 1 февраля по РСБУ составлял 421,3 млрд рублей, банка "Траст" - 190,6 млрд рублей.

Теги: Рост банк, Траст, ЦБ
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