Главные новости
В РоссииГлава Волоколамского района Подмосковья Гаврилов отправлен в отставкуВ миреНапавший на супермаркет во Франции уничтоженЭкономикаЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%
Экономика

ЦБ РФ не увидел в росте зарплат в начале года серьезных рисков для инфляции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Высокий рост зарплат в начале года пока не несет высоких рисков для инфляции, но является поводом для предметного изучения, чтобы определить дальнейшую динамику, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Существенный рост реальных заплат произошел в начале года, и реальные доходы перешли в положительную область. Мы должны будем посмотреть, насколько эта тенденция будет продолжена, потому что зарплаты выросли не только в бюджетном секторе, они выросли и в частном секторе. Структура разная по разным секторам и компаниям. Поэтому, для нас не совсем понятно, что будет происходить с ростом зарплат. Мы будем смотреть", - ответила она на вопрос, как значительный рост зарплат может сказаться на инфляции.

"Скорее это вопрос для предметного рассмотрения, чем мы там видели бы сейчас серьезные риски (для инфляции - ИФ)", - добавила глава ЦБ.

Как сообщалось, средний размер зарплаты в РФ в январе вырос на 13,7% в номинальном выражении по сравнению с январем 2017 года, а в феврале - на 12,1%. В реальном выражении зарплаты выросли на 11,3% и 9,7% соответственно. Реальные доходы населения в феврале 2018 года выросли на 4,4% в годовом выражении - рост был зафиксирован впервые с января 2017 года.

Ранее в марте сообщалось о значительном повышении зарплат преподавателям вузов, врачам и некоторым научным сотрудникам, которое вызвало удивление у сотрудников. Тогда в Минтруде пояснили, что это не разовое повышение, а плановый рост зарплат в рамках исполнения майских указов президента.

"Январь-февраль - реальная заработная плата увеличилась на 10,5%. Такого роста за два месяца, за относительно короткий промежуток времени, мы не наблюдали за последние 10 лет", - сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании коллегии ведомства в пятницу.

Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Набиуллина допустила рост резервов РФ до $500 млрд и без покупок ЦБНабиуллина допустила рост резервов РФ до $500 млрд и без покупок ЦБ
По словам главы Банка России, уровень в $500 млрд является для Центробанка ориентиром, а не цельюПодробнее
 Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%
Регулятор не исключил завершения перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 годуПодробнее
 В Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминийВ Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий
Речь идет о возможном ограничении импорта товаров из Соединенных штатовПодробнее
 Сталь на пороге торговых войн. ОбзорСталь на пороге торговых войн. Обзор
В пятницу вступит в силу указ Трампа о пошлинах на металлы, который отразится, в том числе, и на российских компанияхПодробнее
Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год
Президент выбрал более жесткие меры, чем ему предлагалиПодробнее
 "М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
Группа Михаила Гуцериева "Сафмар" объединяет свои розничные сети, сделку профинансирует ВТБПодробнее
 Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Индексация коснется приблизительно 4 млн человекПодробнее
 "Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%
По информации источников издания, Минфин также предлагает отменить льготную ставку НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарстваПодробнее
 "Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
 "Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
В госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имуществаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 марта5 фото
22 марта
Фотохроника 22 марта
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Волоколамского района Подмосковья Гаврилов отправлен в отставкуВ миреНапавший на супермаркет во Франции уничтоженЭкономикаЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%В РоссииЦИК утвердил итоги выборов президента РФВ РоссииГосдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХВ миреThe Telegraph узнала о планах пяти стран выслать российских дипломатов

Во Владимирской области завели дело после жестокого избиения школьника сверстниками

Центробанк не исключил перехода к профицитному бюджету в 2018 году

Запуск модуля "Наука" к МКС отложен еще на полгода из-за затянувшегося ремонта

Сингапурский аэропорт Чанги остался лучшим в мире шестой год подряд

"Шереметьево" поднялся до 68-й строчки, а "Домодедово" остался на 74-й позиции в рейтинге Skytrax Подробнее

Ибрагимович стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси"

ВТБ докапитализирует украинский дочерний банк почти на $100 млн

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Назван стартовый состав сборной России на матч с Бразилией

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января

Китай сдал заказчику крупнейший в мире рудовоз грузоподъемностью 400 тыс. т

Россия - Бразилия. Онлайн

Россия - Бразилия. ОнлайнВ рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru