ЦБ РФ не увидел в росте зарплат в начале года серьезных рисков для инфляции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Высокий рост зарплат в начале года пока не несет высоких рисков для инфляции, но является поводом для предметного изучения, чтобы определить дальнейшую динамику, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Существенный рост реальных заплат произошел в начале года, и реальные доходы перешли в положительную область. Мы должны будем посмотреть, насколько эта тенденция будет продолжена, потому что зарплаты выросли не только в бюджетном секторе, они выросли и в частном секторе. Структура разная по разным секторам и компаниям. Поэтому, для нас не совсем понятно, что будет происходить с ростом зарплат. Мы будем смотреть", - ответила она на вопрос, как значительный рост зарплат может сказаться на инфляции.

"Скорее это вопрос для предметного рассмотрения, чем мы там видели бы сейчас серьезные риски (для инфляции - ИФ)", - добавила глава ЦБ.

Как сообщалось, средний размер зарплаты в РФ в январе вырос на 13,7% в номинальном выражении по сравнению с январем 2017 года, а в феврале - на 12,1%. В реальном выражении зарплаты выросли на 11,3% и 9,7% соответственно. Реальные доходы населения в феврале 2018 года выросли на 4,4% в годовом выражении - рост был зафиксирован впервые с января 2017 года.

Ранее в марте сообщалось о значительном повышении зарплат преподавателям вузов, врачам и некоторым научным сотрудникам, которое вызвало удивление у сотрудников. Тогда в Минтруде пояснили, что это не разовое повышение, а плановый рост зарплат в рамках исполнения майских указов президента.

"Январь-февраль - реальная заработная плата увеличилась на 10,5%. Такого роста за два месяца, за относительно короткий промежуток времени, мы не наблюдали за последние 10 лет", - сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании коллегии ведомства в пятницу.