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Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips на фоне просевшей нефти и сохраняющихся опасений мировых торговых войн, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,2-0,5%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2281,26 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1255,78 пункта (-0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,1%.

Доллар упал до 57,01 руб. (-0,28 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Норникеля" (-1,1%), "РусАла" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,7% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "префы" "Россетей" (-0,7%).

Подросли бумаги "Распадской" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%).

Индексы в США в пятницу резко упали, недельный откат стал максимальным более чем за два года (с января 2016 года) на опасениях мировой торговой войны. Dow Jones на минувшей неделе потерял 5,7%, завершив торги на минимуме текущего года; S&P 500 снизился на 6%, Nasdaq - на 6,5%.

Опасения, связанные с возможностью торговых войн после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт китайских товаров и сообщения КНР о принятии ответных мер, перевесили позитивную статистику.

Заказы на товары длительного пользования в США в феврале выросли на максимальные с лета прошлого года 3,1%, при прогнозах роста на 1,6% (в январе показатель упал на 3,5%).

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в пятницу, что он может поддержать большее количество подъемов процентных ставок в текущем году. "Впервые за долгое время я вижу вероятность того, что инфляция несколько превысит долгосрочный целевой уровень Федрезерва в 2%, после того как последние шесть лет она находилась ниже этой отметки", - заявил он. Р.Бостик входит в число голосующих членов Комитета по открытым рынкам ФРС в этом году.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты не испытывают страха перед возможной торговой войной с Китаем, связанной с планами США о повышении ввозных пошлин на импортируемые из КНР товары.

Как сообщила газета Wall Street Journal, на минувшей неделе США направили Китаю письмо, в котором предусматривают меры, способные снизить огромный дефицит американской стороны в торговле с Китаем. В частности, Китаю предлагается увеличить импорт американских автомобилей и полупроводников, а также расширить доступ компаний из США в финансовый сектор КНР.

В то же время заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн предупредил, что в торговых войнах не может быть победителей и побежденных, они чреваты серьезными последствиями для всех их участников. "Торговая война не служит чьим-то интересам. Она чревата серьезными последствиями и вызовет негативное влияние", - заявил он, выступая на конференции по вопросам развития Китая.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал документ, откладывающий до 1 мая введение заградительных пошлин на сталь и алюминий из ряда государств-союзников, в число которых входит Южная Корея.

В Азии в понедельник отмечается смешанная динамика (подросла на 0,6% Япония, просел на 0,9% Китай), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1%), но дешевеет нефть после роста до максимума за два месяца из-за опасений усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $69,6 за баррель (-0,3% и +2,2% в пятницу), майская цена WTI - $65,59 за баррель (-0,4% и +2,5% в пятницу).

Силами ПРО Саудовской Аравии были перехвачены и уничтожены семь пущенных с территории Йемена ракет, сообщило саудовское информагентство SPA. Три из этих ракет были нацелены на столицу страны Эр-Рияд.

По данным FactSet, по итогам всей прошедшей недели стоимость Brent взлетела на 6,4%, WTI - на 5,6%. Это максимальное повышение за последние восемь месяцев - с июля 2017 года.

Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе актуальным сценарием остается продолжение консолидации по индексу РТС. Повышенная волатильность на западных фондовых площадках пока препятствует притоку капитала на рынки акций в целом, включая развивающиеся (фондовый индекс MSCI EM в пятницу понизился на 2%). Тем временем ожидаемая отчетность по МСФО "РусГидро" и "ФСК ЕЭС" за 2017 год может привлечь внимание участников рынка к сектору электроэнергетики. На валютном рынке, по данным технического анализа, в начале торгов возможна консолидация в диапазоне 57-57,3 руб./$1.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что вероятность роста рынка акций все же выше, несмотря на опасения начала полномасштабной торговой войны - после 10 сессий почти непрерывного падения рынки США должны отскочить хотя бы за счет фиксации прибыли по "коротким" позициям. Не исключено, что такой отскок будет в понедельник, судя по ощутимому приросту фьючерсов на американские индексы.

С другой стороны, закономерно корректируется нефть, выросшая на прошлой неделе без существенных поводов. Если тенденция к снижению нефтяных котировок будет продолжена, то давление на отечественные акции будет возрастать.

В субботу по западным СМИ прошла информация, что порядка 20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов в знак осуждения России в "причастности" к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Скорее всего, такое решение преследует, прежде всего, цель сбить начавшиеся со стороны ряда европейских держав разговоры о необходимости отмены антироссийских санкций. Ранее такой шаг со стороны Великобритании остался почти незамеченным фондовым рынком, но теперь реакция может быть более негативной.

Однако намного большее влияние на котировки российских акций будут оказывать динамика американских фьючерсов и цены на энергоносители. После нейтрального открытия в понедельник можно ожидать роста в первой половине дня. Под вечер восходящая динамик

Теги: рынок акций
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