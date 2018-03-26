Собственник сгоревшего ТЦ: на месте "Зимней вишни" больше не должно быть ничего, связанного с увеселениями

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Страшная трагедия, произошедшая в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", оставила множество вопросов об ответственности владельцев торговых и развлекательных площадей за безопасность посетителей. С вечера воскресенья томский кондитерский холдинг "КДВ Групп" упоминается в СМИ как владелец "Зимней вишни", однако в течение понедельника компания хранила молчание относительно этого события. Основной бенефициар "КДВ Групп" Денис Штенгелов в интервью корреспонденту "Интерфакса" Дмитрию Афонину разъяснил структуру собственников этого актива.

- Денис, главный вопрос заключается в том, какое отношение "КДВ Групп" и вы лично имеете к торговому комплексу "Зимняя вишня"?

- Лично я имею отношение к этому торговому центру как физическое лицо. "КДВ" к нему не имеет никакого отношения. Я как физическое лицо являюсь совладельцем части торгового комплекса. Там было очень много собственников, помещения принадлежали разным организациям. И часть торгового комплекса контролировала организация, опосредованным совладельцем которой я являюсь.

- Этот опосредованный владелец - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК)?

- Да, оно - собственник площадей. А у него есть акционер - это компания "Кондитерус ком". И вот мажоритарным акционером "Кондитерус кома" я являюсь.

- Вы сказали, что "КДВ" не имеет к этому отношения. Но ведь "КДВ" тоже входит в периметр "Кондитерус кома"?

- "Кондитерус ком" является собственником "КДВ". Но "КДВ" не является собственником торгового центра, у него другие акционеры еще есть. "КДВ" никакого отношения не имеет. Я имею - как физическое лицо.

- Насколько большая доля торгового центра в вашей собственности?

- В моей картине мира, наверное, чуть больше половины общей площади торгового центра было у других собственников и чуть меньше половины - у нашей группы лиц (ККК - ИФ).

- Вы уже оценивали для себя ущерб в деньгах?

- Нет, не оценивал.

- Было ли здание застраховано?

- Не уверен. Несмотря на то, что я был собственником, я никаким боком не участвовал в управлении этим объектом. Я был инвестором, давал деньги, но не занимался ни строительством, ни эксплуатацией, поэтому ответов на эти вопросы не знаю.

- Вы общались со следственными органами? В качестве кого?

- У меня просто узнавали всю информацию, но я знаю, что часть людей допрашивали.

- Сейчас идет следствие и мы все будем ждать, когда оно даст правовую оценку трагедии. Тем не менее, сейчас не могу не задать вопрос: ощущаете ли вы на себе моральную ответственность за произошедшее?

- Конечно, ощущаю. То, что там произошло, даже в страшном сне я никогда в жизни не мог себе представить. Произошла страшная трагедия. Я соболезную всем, кто прямо или косвенно пострадал. Мы приняли решение выплатить по 3 млн рублей семьям за каждого погибшего. И будем содействовать реабилитации пострадавших, если она потребуется.

Естественно, я воспринимаю это как личную трагедию. Но при этом хотел бы, чтобы были определены реальные виновные, чтобы Следственный комитет разобрался без эмоций и наказал виновных в этой немыслимой трагедии.

- У вас ведь в управлении находится большое количество магазинов. Какие выводы для себя вы сделали? Что планируете предпринять, чтобы не допустить подобного в других магазинах?

- Это был единственный объект такого большого размера. Остальные магазины - другого размера и формата, достаточно маленькие, находятся на первых этажах. В моей картине мира, риски этих всех вещей (связанных с пожарной опасностью - ИФ) намного меньше, чем в больших зданиях.

Сложно отвечать на такой вопрос сейчас, потому что надо иметь холодную голову. Но в любом случае эта информация будет 100 раз проанализирована.

Хочу высказать мнение, что на месте торгового комплекса "Зимняя вишня" больше никогда не должно быть ничего, связанного с торговлей и увеселениями. Я сделаю все зависящее от меня, чтобы сделать там, может быть парк. Не знаю, что это будет, но торговли там не будет - это точно.

- Вы сейчас находитесь за пределами страны? Планируете ли прилететь в ближайшее время?

- Да, я нахожусь в Австралии. Недавно сюда приехал. Часть времени я живу там (в России - ИФ), часть времени здесь. Поэтому да, через какое-то время собирался.