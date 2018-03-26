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Число госпитализированных после пожара в Кемерове выросло до 13 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных в больницы Кемерово после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" возросло до 13 человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В 17 часов поступила еще одна женщина с отравлением продуктами горения, состояние удовлетворительное средней тяжести. Всего госпитализировано 13 человек", - заявила Скворцова в понедельник на совещании в оперативном штабе под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

Ранее сообщалось о госпитализации 12 пострадавших.

По последним данным, жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали 64 человека. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить огонь до сих пор не удается.

На месте пожара в Кемерове

8 фотографий
Цветы и мягкие игрушки, принесенные жителями города к месту трагедииЧисло погибших на данный момент достигло 64 человекСудьба около 40 детей неизвестна после пожараУтром полицейские сообщили, что нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вестиЖители города рядом с местом трагедииСотрудники МЧС на месте происшествия
Цветы и мягкие игрушки, принесенные жителями города к месту трагедии
Теги: Кемерово
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