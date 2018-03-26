Число госпитализированных после пожара в Кемерове выросло до 13 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных в больницы Кемерово после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" возросло до 13 человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В 17 часов поступила еще одна женщина с отравлением продуктами горения, состояние удовлетворительное средней тяжести. Всего госпитализировано 13 человек", - заявила Скворцова в понедельник на совещании в оперативном штабе под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

Ранее сообщалось о госпитализации 12 пострадавших.

По последним данным, жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали 64 человека. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить огонь до сих пор не удается.