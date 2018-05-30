Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия может построить вторую нитку газопровода "Турецкий поток" в Болгарию и напрямую через Черное море, вопрос обсуждается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Болгария проявляет интерес, его реализуемость на практике обусловлена рядом причин, то есть невозможно реализовывать, не имея определенных гарантий Еврокомиссии, самой Болгарии, учитывая предыдущий опыт. Этот интерес интересен и самим болгарам, и Москве, поэтому работа уже будет вестись в прикладном плане", - сказал Песков.

Он отметил, что Болгария хочет устроить газовый хаб, и "у них есть желание получить некое ответвление - вопрос откуда, по какой ветке, через какие границы".

"Но если "Южный поток" реализовывался в направлении Болгарии, то "Турецкий поток" фактически реализован, и конечно, здесь сложнее, но все равно заинтересованность есть у обеих сторон", - сказал Песков, отметив, что возможно строительство ответвления в Болгарию и со стороны Черного моря.

Ранее сегодня премьер Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции в Москве заявил, что Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили тему продления газопровода "Турецкий поток" в Болгарию и поддержали эту идею.

Борисов также поблагодарил Россию за то, что она "не держит зла" на его страну за срыв проекта "Южный поток", назвав это достойным поведением "старшего" партнера.

Путин в ходе пресс-конференции заявил, что вопрос транспортировки газа "Турецкого потока" в Европу через Болгарию "прорабатывается в практическом плане с Турцией и Болгарией". Он также подчеркнул, что вопрос объемов транзита газа через Болгарию должен увязываться с объемами поставок по другим коридорам.

26 мая "Газпром" и правительство Турецкой Республики подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям.