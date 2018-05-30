Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
Экономика

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море

Премьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток"

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия может построить вторую нитку газопровода "Турецкий поток" в Болгарию и напрямую через Черное море, вопрос обсуждается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Болгария проявляет интерес, его реализуемость на практике обусловлена рядом причин, то есть невозможно реализовывать, не имея определенных гарантий Еврокомиссии, самой Болгарии, учитывая предыдущий опыт. Этот интерес интересен и самим болгарам, и Москве, поэтому работа уже будет вестись в прикладном плане", - сказал Песков.

Он отметил, что Болгария хочет устроить газовый хаб, и "у них есть желание получить некое ответвление - вопрос откуда, по какой ветке, через какие границы".

"Но если "Южный поток" реализовывался в направлении Болгарии, то "Турецкий поток" фактически реализован, и конечно, здесь сложнее, но все равно заинтересованность есть у обеих сторон", - сказал Песков, отметив, что возможно строительство ответвления в Болгарию и со стороны Черного моря.

Экономика"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕСЧитать подробнее

Ранее сегодня премьер Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции в Москве заявил, что Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили тему продления газопровода "Турецкий поток" в Болгарию и поддержали эту идею.

Борисов также поблагодарил Россию за то, что она "не держит зла" на его страну за срыв проекта "Южный поток", назвав это достойным поведением "старшего" партнера.

Путин в ходе пресс-конференции заявил, что вопрос транспортировки газа "Турецкого потока" в Европу через Болгарию "прорабатывается в практическом плане с Турцией и Болгарией". Он также подчеркнул, что вопрос объемов транзита газа через Болгарию должен увязываться с объемами поставок по другим коридорам.

26 мая "Газпром" и правительство Турецкой Республики подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Турецкий поток
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море
Премьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток"Подробнее
 "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд
Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть акции проектных компаний газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"Подробнее
 "Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова"Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова
По данным одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе "ФК Открытие"Подробнее
 "Яндекс" представил свой первый гаджет"Яндекс" представил свой первый гаджет
На колонке "Яндекс.Станция" с голосовым управлением подключены сервисы "Яндекса" и основные онлайн-кинотеатрыПодробнее
"Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза""Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"
Российская компания требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, который присудил украинской стороне $4,7 млрдПодробнее
 ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктовФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов
По данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на топливоПодробнее
 Группа Дерипаски En+ попросила у государства льготыГруппа Дерипаски En+ попросила у государства льготы
Государству предлагается восполнить потери за счет увеличения тарифов на электроэнергиюПодробнее
 "Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС
Строительством сухопутного участка будет заниматься созданная на паритетной основе компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.Подробнее
 Петербургский форум: закрепление пройденногоПетербургский форум: закрепление пройденного
Как прошел и чем запомнился ПМЭФ-2018Подробнее
 Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2
При этом компания просит Москву либерализовать экспорт газаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 мая6 фото
29 мая
Фотохроника 29 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегМоскваВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ РоссииВиктор Томенко стал врио губернатора Алтайского краяЭкономика"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд

Минздрав РФ предложил запретить продажу сигарет на Международный день без табака

Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутске

Совет Европы выразил обеспокоенность из-за задержания главреда "РИА Новости Украина"

СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко

СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" БабченкоПо данным спецслужбы, он собирался заплатить за убийство журналиста $30 тыс. Подробнее

В Москве задержали пришедших на акцию памяти Бабченко

Прохоров выкупил у Winterlux Вексельберга почти 40% в банке МФК

Генсек "Репортеров без границ" возмутился историей с "убийством" и "воскрешением" Бабченко

Центр Хруничева отказался от новой линейки ракет "Протон" из-за финансовых трудностей

Поезда задержаны на Горьковской ЖД после отключения напряжения из-за ветра

Рост цен на нефть ускорился на фоне падения доллара

Москвичей ждет сильное похолодание

Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семье круглосуточную охрану

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореПремьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток" Подробнее

"Росатому" поступило предложение построить АЭС на западе Узбекистана

В ЛНР обнаружили склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки

Сын режиссера Учителя снимет фильм о футболисте "Торпедо" Стрельцове

ФотоЖурналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУЖурналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru