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Первая нитка "Турецкого потока" заработает в 2019 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Турцию по первой нитке "Турецкого потока" начнутся до конца 2019 года. Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на пресс-конференции в четверг.

"Поставки начнутся до конца 2019 года, точная дата зависит не только от реализации морского участка, но и от готовности турецкой газораспределительной системы. 100-процентно - в 2019 году - в этом нет сомнений никаких", - сказал он.

Комментируя желание Болгарии принять вторую нитку "Турецкого потока" сразу из Черного моря, а не через Турцию, он сказал, что этот комментарий "отражает сожаление болгарской стороны из-за отмены проекта "Южный поток".

Он напомнил, что этот вопрос был поднят "спустя очень короткое время после межправительственного протокола с турецкой стороной о сухопутной части второй нитки "Турецкого потока", где каждая сторона взяла определенные обязательства".

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Теги: РФ, Турция, Турецкий поток
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