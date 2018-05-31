"Роснефть" предложила ввести ограничения на экспорт нефтепродуктов для стабилизации рынка

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные компании готовы в коротком периоде сдерживать рост цен на нефтепродукты в ответ на снижение акцизов и принятие властями экстренных мер по стабилизации ситуации на топливном рынке. Так пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал "Интерфаксу" итоги совещания, касающегося проблем рынка нефтепродуктов, которое вице-премьер РФ Дмитрий Козак в среду провел с представителями крупнейших нефтяных компаний страны.

"Компании согласились на короткий срок сдерживать рост цен в ответ на обещание снизить акцизы и принять экстренные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. За это время планируется выработать позицию по дальнейшей нормализации ситуации на рынке. Также договорились о том, что в дальнейшем необходимо разработать уже не экстренные меры, а мероприятия по нормализации ситуации на рынке нефтепродуктов страны ", - сказал он.

Комментируя вопрос, какова позиция "Роснефти" относительно мер, необходимых для стабильной работы рынка, Леонтьев сказал: "Позиция "Роснефти" заключается в том, что текущие меры, в частности, снижение акцизов, даже в среднесрочном периоде недостаточны. Нужны гораздо более решительные меры - вплоть до временного жесткого ограничения экспорта нефтепродуктов".

"Мы подчеркиваем, что базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах, которые, во-первых, способствовали формированию такой ситуацию, а, во-вторых, вовремя не приняли меры, чтобы хоть как-то ее скорректировать", - подчеркнул Леонтьев.

Ранее помощник Козака Илья Джус так прокомментировал итоги совещания с нефтяниками по проблемам топливообеспечения: "С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка", - сказал Джус.

На прошлой неделе на фоне непрерывного роста цен на топливо в опте и рознице Козак, назначенный новым куратором ТЭК в правительстве, провел совещание, на котором было принято решение о снижении акцизов. Предложено снизить акциз на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, акциз на дизтопливо - на 2 тыс. рублей за тонну. Помимо этого, планируемого повышения акцизов с 1 июля на 700 рублей с тонны не будет. На этой неделе обсуждаются дальнейшие меры по стабилизации ситуации на топливном рынке РФ.

Козак накануне провел экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны, касающееся ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил журналистам участник совещания. Его участники заявили о готовности выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо.

Как сообщалось, оптовые цены на нефтепродукты в России росли без остановки с середины февраля до середины мая. Биржевые цены стабилизировались только во второй половине мая на фоне действий ФАС по работе с участниками рынка. Кроме того, на внутреннем рынке последние несколько недель активно растут цены на АЗС. Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствуют сразу ряд причин, в числе которых: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.