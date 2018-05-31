Экономика

"Роснефть" предложила ввести ограничения на экспорт нефтепродуктов для стабилизации рынка

Есть обновление от 18:30

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные компании готовы в коротком периоде сдерживать рост цен на нефтепродукты в ответ на снижение акцизов и принятие властями экстренных мер по стабилизации ситуации на топливном рынке. Так пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал "Интерфаксу" итоги совещания, касающегося проблем рынка нефтепродуктов, которое вице-премьер РФ Дмитрий Козак в среду провел с представителями крупнейших нефтяных компаний страны.

"Компании согласились на короткий срок сдерживать рост цен в ответ на обещание снизить акцизы и принять экстренные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. За это время планируется выработать позицию по дальнейшей нормализации ситуации на рынке. Также договорились о том, что в дальнейшем необходимо разработать уже не экстренные меры, а мероприятия по нормализации ситуации на рынке нефтепродуктов страны ", - сказал он.

Комментируя вопрос, какова позиция "Роснефти" относительно мер, необходимых для стабильной работы рынка, Леонтьев сказал: "Позиция "Роснефти" заключается в том, что текущие меры, в частности, снижение акцизов, даже в среднесрочном периоде недостаточны. Нужны гораздо более решительные меры - вплоть до временного жесткого ограничения экспорта нефтепродуктов".

ЭкономикаАкцизы на топливо снизят с 1 июляАкцизы на топливо снизят с 1 июляЧитать подробнее

"Мы подчеркиваем, что базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах, которые, во-первых, способствовали формированию такой ситуацию, а, во-вторых, вовремя не приняли меры, чтобы хоть как-то ее скорректировать", - подчеркнул Леонтьев.

Ранее помощник Козака Илья Джус так прокомментировал итоги совещания с нефтяниками по проблемам топливообеспечения: "С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка", - сказал Джус.

На прошлой неделе на фоне непрерывного роста цен на топливо в опте и рознице Козак, назначенный новым куратором ТЭК в правительстве, провел совещание, на котором было принято решение о снижении акцизов. Предложено снизить акциз на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, акциз на дизтопливо - на 2 тыс. рублей за тонну. Помимо этого, планируемого повышения акцизов с 1 июля на 700 рублей с тонны не будет. На этой неделе обсуждаются дальнейшие меры по стабилизации ситуации на топливном рынке РФ.

Козак накануне провел экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны, касающееся ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил журналистам участник совещания. Его участники заявили о готовности выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо.

Как сообщалось, оптовые цены на нефтепродукты в России росли без остановки с середины февраля до середины мая. Биржевые цены стабилизировались только во второй половине мая на фоне действий ФАС по работе с участниками рынка. Кроме того, на внутреннем рынке последние несколько недель активно растут цены на АЗС. Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствуют сразу ряд причин, в числе которых: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роснефть
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
США введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июняСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июня
Трамп решил не продлевать отсрочкуПодробнее
 Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море
Премьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток"Подробнее
 "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд
Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть акции проектных компаний газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"Подробнее
 "Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова"Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова
По данным одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе "ФК Открытие"Подробнее
"Яндекс" представил свой первый гаджет"Яндекс" представил свой первый гаджет
На колонке "Яндекс.Станция" с голосовым управлением подключены сервисы "Яндекса" и основные онлайн-кинотеатрыПодробнее
 "Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза""Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"
Российская компания требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, который присудил украинской стороне $4,7 млрдПодробнее
 ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктовФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов
По данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на топливоПодробнее
 Группа Дерипаски En+ попросила у государства льготыГруппа Дерипаски En+ попросила у государства льготы
Государству предлагается восполнить потери за счет увеличения тарифов на электроэнергиюПодробнее
 "Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС
Строительством сухопутного участка будет заниматься созданная на паритетной основе компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.Подробнее
 Петербургский форум: закрепление пройденногоПетербургский форум: закрепление пройденного
Как прошел и чем запомнился ПМЭФ-2018Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Фотохроника 30 мая6 фото
30 мая
Фотохроника 30 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАркадий Бабченко решил стать гражданином УкраиныЭкономикаСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июняСпортЗидан объявил об уходе из "Реала"В миреВ ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" БабченкоВ миреЛавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюВ РоссииВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций

Акцизы на топливо будут снижены уже с 1 июня

Правительством также рассматривается дополнительное снижение с 1 июля Подробнее

Главный прокурор Грузии подал в отставку на фоне протестов из-за убийства школьников

Адвокат рассказал о подозреваемом в организации покушения на Бабченко

По словам адвоката, заказчиков преступления даже не пытались искать Подробнее

Аркадий Бабченко решил стать гражданином Украины

Аркадий Бабченко решил стать гражданином УкраиныПолучить украинское гражданство ему предложила администрация президента Петра Порошенко Подробнее

ЕС приготовился к пропорциональному ответу на пошлины США на импорт стали и алюминия

СКР проверит информацию о московских полицейских, заковавших в наручники аутиста

Четыре помощника Массимо Карреры покинули ФК "Спартак"

"Единороссы" предложат запретить курение у подъездов и в коммуналках

В Нижегородской области восстановили электроснабжение после урагана

Шарапова вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

"Роснефть" предложила ввести ограничения на экспорт нефтепродуктов для стабилизации рынка

В федеральный розыск объявлен расстрелявший семью житель Ставрополья

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru