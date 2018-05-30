Нефтяники на совещании с Козаком подтвердили готовность сохранить цены на бензин

30 мая 18:36

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море

Премьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток" Подробнее

30 мая 10:12

"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд

Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть акции проектных компаний газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" Подробнее

30 мая 08:58

"Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова

По данным одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе "ФК Открытие" Подробнее

29 мая 11:26

"Яндекс" представил свой первый гаджет