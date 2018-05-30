Экономика

Нефтяники на совещании с Козаком подтвердили готовность сохранить цены на бензин

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в среду провел экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны, касающееся ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил журналистам участник совещания.

"С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка", - сказал помощник Козака Илья Джус.

Ранее Козак назвал неопределенным срок действия мер по снижению акцизов на топливо.

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Теги: Дмитрий Козак
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