Нефтяники на совещании с Козаком подтвердили готовность сохранить цены на бензин

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в среду провел экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны, касающееся ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил журналистам участник совещания.
"С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка", - сказал помощник Козака Илья Джус.
Ранее Козак назвал неопределенным срок действия мер по снижению акцизов на топливо.