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Экономика

Козак объяснил рост цен на топливо в России

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Росту цен на бензин и дизтопливо в России способствует увеличение мировых цен на нефть, дефицита топлива на внутреннем рынке нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это (производство бензина в России - ИФ) может оказаться относительно невыгодно. Для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы - на бензин, и мы получили ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет", - сказал он.

"Мы должны понимать, что у нас розничные цены на моторное топливо далеко не самые высокие в мире. В такой же нефтяной стране - Норвегии - в рублевом выражении они в два раза выше, в тех же Соединенных штатах, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть", - отметил Козак.

Он напомнил, что 30 мая провел совещание с крупнейшими в России нефтяными компаниями, где нефтяники подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. В ответ на это правительство принято решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо на месяц раньше - с 1 июня.

"Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями. Они тоже граждане нашей страны, и они понимают, что сегодня в летний период это (высокие цены на топливо - ИФ) не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка, прежде всего, сегодня на сельское хозяйство - они основные потребители дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, с учетом того, что мы - нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики", - добавил Козак.

"Мы договорились, что сегодня пойдем им навстречу, что фискальная нагрузка - прежде всего акцизы на бензин и дизельное топливо - будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания (экстренного совещания, посвященного стабилизации цен на топливо в РФ - ИФ). Но важно было глаза в глаза договориться, что они должны будут умерить свои аппетиты, безудержно гнаться за такой же доходностью как экспорт нефти не следует. Договорились, что компании, которые участвовали (в совещании - ИФ), они взяли на себя обязательства зафиксировать цены, которые были по состоянию на 30 мая. Требовать снижения невозможно, опять же - живем в рыночной экономике, требовать работать себе в убыток тоже невозможно. Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше", - сказал вице-премьер.

"Договорились также, что на месяц раньше произведем снижение акцизов, чем то решение, которое было принято предварительно. У нас есть понимание каким образом сбалансировать доходы и расходы федерального бюджета, это мы будем делать осенью, в зависимости от того каким образом будут расти не нефтегазовые доходы. Нефтегазовые у нас точно растут вместе с мировыми ценами (на нефть - ИФ), поэтому окно возможностей у правительства достаточно большое", - сказал он, подчеркнув, что необходимости сокращать расходы бюджета нет.

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Теги: нефть, бензин, Дмитрий Козак
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