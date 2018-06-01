Профсоюзы Оренбуржья предупредили об акциях протеста из-за роста цен на топливо

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президиум Федерации профсоюзов Оренбуржья (ФПО) области потребовал остановить рост цен на все виды топлива во избежание протестных акций.

"Президиум ФПО обращается к президенту и правительству РФ, в Федеральную антимонопольную службу, к нефтяным компаниям с требованием снизить цены на бензин, дизтопливо, исключить ценовой беспредел на топливном рынке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регионального профсоюзного объединения в пятницу.

Отмечается, что уровень цен на топливо, реализуемое внутри страны, ведущего экспортера нефти и нефтепродуктов, "растет темпами, опережающими средний индекс роста цен, и мотивирован исключительно интересами получения монополиями сверхприбыли".

"Жители региона становятся заложниками бесконтрольного роста цен на топливо. Стоимость литра бензина "Аи-92" выросла за последний год (с мая 2017 года) на 13% или на 4,4 рубля за литр. Кроме того, с 1 июля 2018 года повысится стоимость проезда в муниципальном транспорте (решение одобрено Оренбургским городским советом)", - говорится в документе.

При этом рост цен на бензин увеличивает стоимость как продуктов питания, так и любых других товаров, поскольку в цену любого товара входят затраты на их перевозку.

Обращение будет направлено властям страны и региона, ФАС и нефтяным компаниям.

"Рассматривается вариант организации акции протеста", - говорится в обращении.

Между тем председатель ФПО Ярослав Чирков сообщил "Интерфаксу", что в настоящий момент говорить о конкретных формах протестных акций преждевременно. По его словам, это могут быть одиночные пикеты у АЗС или, к примеру, "дни отказа от автомобиля, когда все пересаживаются на велосипеды".

"Рост обращений членов профсоюзов на эту тему показывает, что это (рост цен на топливо - ИФ) вопрос номер один. Внесем вопрос на прямую линию президента РФ. Будем смотреть на реакцию властей и поведение цен", - сказал Чирков.

"Речь о массовых митингах не идет, но мы возмущаемся не просто "на кухнях", а в публичном пространстве. Много людей готовы выйти (на протестные мероприятия - ИФ). Хочется договориться (о стабилизации цен - ИФ) до начала массовых действий", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что после объявления ФПО о возможных протестных акциях на некоторых АЗС в регионе "произошел откат на 50-60 копеек".

Накануне сообщалось, что темпы роста цен на бензины в РФ в конце мая разогнались до 2% в неделю. В Москве динамика увеличения стоимости бензинов еще выше - 2,2% за неделю. С начала 2018 года, по данным на 28 мая, бензин в России подорожал уже на 7,3%, свидетельствуют данные Росстата.

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 21 по 28 мая выросли на 1,9% (на Аи92 - 2%, на Аи95 - 1,8%), неделей ранее рост цен составлял 1,8% после порядка 1% несколькими неделями ранее. Средние цены на бензины с начала года выросли на 7,3% (на Аи92 - 7,7%, на Аи95 - 7,1%). Дизтопливо за неделю подорожало на 1,9%, с начала года - на 7,9%.

За прошедшую неделю в 81 центре субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Петропавловске-Камчатском - на 4,6%, Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово - на 3,0-3,4%.

На прошлой неделе на фоне непрерывного роста цен на топливо в опте и рознице Дмитрий Козак, назначенный новым куратором ТЭК в правительстве, провел совещание, на котором было принято решение о снижении акцизов. Предложено снизить акциз на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, акциз на дизтопливо - на 2 тыс. рублей за тонну. Помимо этого, планируемого повышения акцизов с 1 июля на 700 рублей с тонны не будет. На этой неделе обсуждаются дальнейшие меры по стабилизации ситуации на топливном рынке РФ.