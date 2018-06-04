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Экономика

En+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций Дерипаски

Снижение роли бизнесмена в компании нацелено на то, чтобы она вышла из-под американских санкций

En+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций Дерипаски
Олег Дерипаска
Фото: ТАС, Сергей Савостьянов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - En+ Group наняла инвестиционный банк Rothschild для организации продажи части пакета акций компании, принадлежащего Олегу Дерипаске, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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Так называемый "План Баркера" (лорд Баркер - глава совета директоров En+) предполагает снижение доли Дерипаски в En+ с нынешних 66% до уровня ниже 50% и сокращение его влияния на совет, большинство в котором получат независимые директора, чтобы у компании была возможность выйти из-под режима американских санкций.

Дерипаска уже покинул советы директоров En+ и "РусАла", также из совета директоров "РусАла" вышли представители En+, которых заменят технические специалисты алюминиевых заводов.

FT пишет, что En+ привлекла также агентство Russell Reynolds для поиска новых независимых директоров для компании.

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Теги: En+, Rothschild, Олег Дерипаска
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