En+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций Дерипаски

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - En+ Group наняла инвестиционный банк Rothschild для организации продажи части пакета акций компании, принадлежащего Олегу Дерипаске, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Так называемый "План Баркера" (лорд Баркер - глава совета директоров En+) предполагает снижение доли Дерипаски в En+ с нынешних 66% до уровня ниже 50% и сокращение его влияния на совет, большинство в котором получат независимые директора, чтобы у компании была возможность выйти из-под режима американских санкций.

Дерипаска уже покинул советы директоров En+ и "РусАла", также из совета директоров "РусАла" вышли представители En+, которых заменят технические специалисты алюминиевых заводов.

FT пишет, что En+ привлекла также агентство Russell Reynolds для поиска новых независимых директоров для компании.