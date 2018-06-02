СМИ сообщили о планах Дерипаски продать часть доли в группе "ГАЗ"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска собирается продать часть своей доли в автомобилестроительной группе "ГАЗ" для того, чтобы вывести ее из-под действия санкций Минфина США, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По его сведениям, миллиардер рассматривает возможность передачи миноритарным инвесторам части своих активов в "Русских машинах", которые контролирует группу "ГАЗ". В частности, ведутся переговоры с бывшим главой канадской компании Magna International Зигфридом Вульфом, которому принадлежит доля в "Русских машинах".

Ранее Минфин США заявил, что готов снять санкции с группы "ГАЗ" и "РусАла" в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над ними. Сейчас доля бизнесмена в них составляет 66% и приблизительно 80% соответственно.

Ранее бизнесмен сообщил о своем намерении покинуть совет директоров "РусАла" и согласился сократить долю в En+ ниже 50%.