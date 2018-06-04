Суд подтвердил отказ Промсвязьбанку в мерах обеспечения по иску к трем НПФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 19 февраля отказал Промсвязьбанку в принятии мер обеспечения по иску.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу банка.

Дело рассматривалось в рамках иска Промсвязьбанка по признанию недействительными сделок трех НПФов с акциями банка до введения в банк временной администрации.

Между тем Арбитражный суд Москвы отложил на 18 сентября предварительное заседание по иску.

Дело было отложено в связи с ненадлежащим извещением иностранной компании о назначенном на 15 мая судебном заседании по иску Промсвязьбанка к НПФам.

На заседании 22 февраля судья разрешила сторонам в устной форме озвучить ходатайства, но их рассмотрение было перенесено в связи с отсутствием представителей иностранного ответчика - Promsvyaz Capital B.V.

Представители "УК Управление инвестициями" и IQG Asset Management заявили ходатайства о передаче рассмотрения иска из Арбитражного суда Москвы в третейский суд.

Представитель IQG Asset Management уточнил, что рассматривать иск должен Арбитражный центр РСПП. Также представители этих двух ответчиков указали, что им неясна суть претензий, то есть какие конкретно договоры рассматриваются. Кроме того, эти два ответчика просили привлечь к рассмотрению еще одну сторону - брокеров, которые осуществляли сделки в интересах клиентов. В частности, речь идет о брокере "Универ Капитал" и банке "ФК Открытие" .

Судья сообщила тогда, что до нового предварительного заседания 15 мая ходатайства рассматриваться не могут, поскольку отсутствует представитель Promsvyaz Capital B.V.

На заседании 15 мая ходатайства также рассмотрены не были.

Как сообщалось, иск Промсвязьбанка был подан 22 января. Ответчиками по нему выступают Promsvyaz Capital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые до санации контролировали банк, НПФ "Сафмар", НПФ "Доверие", НПФ "Будущее", а также их управляющие компании - "УК Управление инвестициями", УК EG Capital Partners и IQG Asset Management (прежнее название "ЕФГ Управление активами"). Третьими лицами по иску значатся ЦБ РФ, "Московская биржа" и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Промсвязьбанке, иск заявлен о признании недействительными сделок с акциями ПАО "Промсвязьбанк", которые акционеры банка продали самому банку 14 декабря 2017 года - за день до введения в банк временной администрации.

В пресс-службе банка отметили, что указанные сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении. На текущий момент номинальная стоимость проданных акций составляет менее 1 рубля. Временная администрация, действующая от лица и в интересах банка, просит признать недействительными сделки и применить последствия недействительности сделок в виде возврата денежных средств в размере более чем 16,5 млрд рублей (такова рыночная стоимость 20% акций Промсвязьбанка, проданных НПФами 14 декабря - ИФ).

До введения временной администрации в Промсвязьбанк НПФ "Будущее" владел 10% его акций, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%. Временная администрация была введена 15 декабря 2017 года, а днем ранее эти пенсионные фонды продали акции банка на "Московской бирже" и купили его облигации. По биржевым котировкам акций Промсвязьбанка на 14 декабря рыночная цена 10%-ного пакета акций банка составляла 8,2 млрд рублей.

ЦБ РФ почти сразу заявил, что эти сделки нуждаются в расследовании на предмет возможного использования инсайдерской информации. Кроме того, регулятор планировал выяснить, не за счет ли средств банка были совершены эти сделки.