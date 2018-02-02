В Минкомсвязи пообещали окончательно решить вопрос роуминга в течение полугода

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос внутрисетевого и национального роуминга будет окончательно урегулирован между операторами, Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ в первом полугодии, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

По его словам, внутрисетевой роуминг вообще исчезнет как сущность, наценки по национальному роумингу будут максимально экономически обоснованными. Никифоров заявил, что встречи регулятора и операторов проходят каждый месяц и "еще будут проходить месяцев шесть". На вопрос, будет ли это решено окончательно в течение полугода, министр сказал: "Да".

Изначально регулятор ставил сроки отмены роуминга до 1 января 2018 года, позднее срок был продлен до 31 января. ФАС получила от ПАО "МТС" , ПАО "Мегафон" и ПАО "Вымпелком" отчеты о выполнении предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга, проверит их в течение 10 рабочих дней. Для Tele 2 служба заявляла о готовности продления срока предупреждения до мая.

"Мы уже в конце декабря увидели изменение тарифных планов. Основной объем работы по изменению тарифных планов должен произойти в первом квартале. Мы за этим следим", - сказал Никифоров.

ФАС летом 2017 года предписала операторам "большой четверки" ("Мегафон", "Вымпелком", МТС и Tele2) изменить тарифы на услуги связи в поездках по стране, исключив необоснованную разницу цен.