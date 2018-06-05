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Суд подтвердил взыскание с офшора в пользу "Траста" $41 млн и 363 млн рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в понедельник, 4 июня, подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с кипрской компании Willow River Russian Housing Developments Ltd в пользу санируемого банка "Траст" $40,6 млн и 363,5 млн рублей долга по двум кредитам.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу кипрской компании.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 29 января оставил в силе вердикт Арбитражного суда Москвы, который 18 октября 2017 года решил взыскать с Willow River Russian Housing Developments Ltd в пользу банка "Траст" $40,6 млн ($30,3 млн - основной долг) и 363,5 млн рублей (200 млн рублей - основной долг) по двум кредитам.

Из материалов дела следует, что стороны 11 декабря 2010 года заключили кредитный договор на $31 млн, в соответствии с которым денежные средства должны были быть возвращены до 19 мая 2014 года.

17 декабря 2010 года стороны заключили еще один кредитный договор - на сумму 200 млн рублей сроком до 17 июня 2014 года.

В установленные сроки долги погашены не были.

В связи с этим банк обратился в суд с иском.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших собственников и топ-менеджеров "Траста". В частности, они подозреваются в том, что заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. Затем эти средства могли попадать на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству "Траста".

С конца декабря 2014 года кредитная организация проходит процедуру финансового оздоровления, инвестором при санации выступает банк "ФК Открытие". В настоящее время банк "Открытие" санируется при участии Фонда консолидации банковского сектора.

Банк "Траст" по итогам первого квартала 2018 года занимает 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Willow River Russian Housing Developments Ltd, по данным СМИ, принадлежит экс-владельцам банка "Траст" и владеет супермаркетами, которые арендует крупная торговая сеть Billa.

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Теги: Траст
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