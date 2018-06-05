Коллектив Petropavlovsk включился в конфликт акционеров

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Спор новых акционеров Petropavlovsk и его действующего совета директоров продолжает развивать российскую корпоративную практику: в богатой на неожиданные повороты истории появился такой редкий жанр, как публичное письмо коллектива.

Руководители и сотрудники предприятий группы компаний Petropavlovsk обратились к акционерам с просьбой поддержать предложение о возвращении одного из основателей компании Павла Масловского и бывших независимых директоров сэра Родерика Лайна и Роберта Дженкинса в состав совета директоров компании.

"Уже на протяжении года Petropavlovsk лишен стратегического руководства. Компания, продолжает решать производственные и финансовые задачи преимущественно по инерции, и во многом благодаря тому, что временно возглавившему компанию Сергею Ермоленко удавалось сохранить операционный менеджмент, глубоко знакомый с работой Petropavlovsk, пользующийся доверием и уважением трудового коллектива. Сейчас действие инерции заканчивается, компания теряет ценные кадры и, по нашему мнению, ситуация близится к кризисной", - говорится в письме сотрудников, размещенном на нескольких дальневосточных интернет-ресурсах.

Письмо подписали более 50 человек, в частности, сам Ермоленко (пока в середине апреля компанию не возглавил Роман Денискин, он временно исполнял обязанности СЕО, сейчас снова стал гендиректором УК "Петропавловск"), гендиректора трех производственных "дочек" - Покровского, Албынского, Маломырского рудников, а также начальник Покровского АГМК, главный инженер УК "Петропавловск" и другие сотрудники группы компаний.

"По нашему глубокому убеждению, огромный опыт и знания Масловского и его коллег нужны Petropavlovsk сегодня как никогда. В свете масштабной задачи, стоящей перед Petropavlovsk - строительства и запуска второго и крупнейшего в России автоклавного золотодобывающего комплекса цена административных просчетов и экспериментов, отсутствия преемственности может оказаться слишком высокой", - говорится в письме. По мнению его авторов, таким опытом обладал и сооснователь компании Питер Хамбро (в прошлом году он покинул совет директоров с подачи крупных акционеров).

Спор о составе совета директоров

В мае фирмы CABS Platform и Slevin, вместе владеющие 9,11% Petropavlovsk, предложили сменить совет директоров золотодобытчика и вернуть в него Масловского, Лайна и Дженкинса. Бенефициары CABS и Slevin не раскрываются. Пакет 9,11% до недавнего времени был на балансе Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который был связан опционным соглашением с компанией Vailaski Holding Limited, представлявшей интересы Хамбро и Масловского. В общей сложности доля Vailaski в золотодобытчике составляла 9,57%, включая 9,11% на балансе АТБ. У владельцев Vailaski при этом оставались права голоса по этим бумагам, а также опционы пут и колл. После того, как АТБ вышел из Petropavlovsk, доля Vailaski также опустилась ниже раскрываемого минимума в 3%, точный пакет неизвестен.

Крупнейший на данный момент акционер Petropavlovsk с долей около 22,5% Кенес Ракишев собирался поддержать предложение CABS Platform и Slevin, за исключением того, что в совете директоров должен был остаться его представитель. Но совет директоров золотодобытчика решил вывести из своего состава представителя Ракишева Бектаса Мукажанова.

Крупные пакеты Petropavlovsk также принадлежат фондам Sothic (10,5%) и D.E. Shaw (7,8%). Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков.