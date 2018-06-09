Назначена дата выборов губернатора Амурской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Амурской области одобрили проведение досрочных выборов губернатора региона в единый всероссийский день голосования, который состоится 9 сентября текущего года.

Постановление о дате выборов законодатели утвердили в субботу на внеочередном заседании заксобрания области, передает корреспондент "Интерфакса".

"Необходимо (...) внести изменения в областной бюджет в части выделения средств избирательной комиссии на проведение выборов", - сказал спикер парламента Константин Дьяконов.

На заседании 21 июня депутаты пообещали озвучить сумму расходов на внеочередные выборы главы региона. При этом депутат Ольга Петайчук отметила, что регион уже не первый раз тратит бюджетные средства из-за рокировок губернаторов.

"Смену главы региона инициировала Москва, поэтому внеочередные выборы губернатора должны идти за счет федерального бюджета", - сказала Петайчук, призвав написать соответствующее обращение в парламент России.

Как сообщалось, 30 мая президент РФ Владимир Путин назначил Василия Орлова врио губернатора Амурской области в связи с досрочным прекращением полномочий главы региона Александра Козлова. Бывший губернатор Приамурья возглавил министерство по развитию Дальнего Востока.