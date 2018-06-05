ФАС согласилась заново рассмотреть ходатайство "Трансконтейнера" по терминалу Global Ports

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ готова заново рассмотреть ходатайство ПАО "Трансконтейнер" о покупке терминала Global Ports, заявила в суде представитель регулятора.

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск оператора, оспаривающего отказ ведомства в совершении сделки.

"После инициирования судебного процесса "Трансконтейнер" направил в ФАС сведения, которые подтверждают, что после принятия решения антимонопольной службой ситуация на рынке несколько изменилась, поскольку возникли существенные обстоятельства, которые могут повлиять на решение (регулятора - ИФ) при рассмотрении ходатайства в настоящее время. С учетом этого (ведомством - ИФ) в адрес "Трансконтейнера" также было направлено письмо о готовности повторно с учетом возникших обстоятельств рассмотреть ходатайство", - сказала представитель службы.

"У ФАС есть ходатайство об отложении судебного разбирательства. (...) Антимонопольной службой будет повторно рассмотрено ходатайство и принято, очевидно, иное решение, нежели то, которое оспаривается в настоящем деле", - добавила она.

На вопрос судьи, рассматривается ли при этом возможность мирного урегулирования спора, представитель регулятора сказала: "Да, я полагаю, что возможно (такое - ИФ) урегулирование".

Ранее уже сама Global Ports обжаловала предписание ФАС по тарифообразованию.