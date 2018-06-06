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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне подъема нефти и фьючерсов в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,4%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2319,73 пунктов (+0,1%), индекс РТС - 1177,56 пункта (+0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 62,06 руб. (-0,09 рубля).

Подорожали GDR En+ Group (+1,9%), рублевые акции "Северстали" (+0,9%), "Мечела" (+0,8% и +1% "префы"), "Распадской" (+0,6%), "префы" "Татнефти" (+0,9%), акции "МРСК Центра" (+0,7%).

Рост GDR En+ Group накануне составил 12% после решения Минфина США продлить для американских граждан срок завершения сделок, в частности, импорта товаров, с En+ Group, компанией "Евросибэнерго" и контролируемыми ими лицами до 23 октября 2018 года. Прежний срок для завершения контактов с этими компаниями, в отношении которых в начале апреля были введены санкции, истекал во вторник.

Подешевели бумаги "КАМАЗа" (-1,1%), "Группы ЛСР" (-0,6%), банка "Санкт-Петербург" (-0,6%).

Индексы в США во вторник слабо изменились, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite (+0,4%) впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум.

Индекс деловой активности в сфере услуг ISM Non-Manufacturing в мае вырос до 58,6 пункта при прогнозах роста до 58 пунктов с апрельских 56,8 пункта. Индикатор держится недалеко от январского уровня в 59,9 пункта, являющегося максимальным с августа 2005 года, что указывает на сохранение устойчивой активности в сфере услуг, на долю которой приходится почти 90% американской экономики.

Между тем инвесторы переключили свое внимание с торговых споров США с другими странами на корпоративные новости. Однако этот вопрос может вернуться на повестку дня по мере приближения саммита G7, который пройдет в Канаде в пятницу и субботу.

В Азии в среду преобладает рост индексов (Япония выросла на 0,3%, просел Китай - на 0,3%) на фоне сильных статданных по ВВП Австралии, плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Экономика Австралии в первом квартале 2018 года увеличилась на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% в годовом выражении. Рынок ожидал повышения на 0,9% и 2,8% соответственно.

Нефть утром в среду дорожает на признаках сокращения запасов топлива в США, уровень цен Brent на $1,85 за баррель превышает отметку при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК составила $76,03 за баррель (+0,9% и +0,1% во вторник), июльская цена WTI - $65,75 за баррель (+0,4% и +1,2% накануне).

Накануне обе марки провели очень волатильную сессию на слухах, что представители США попросили членов ОПЕК увеличить нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки, цена Brent падала к $74 за баррель. По словам источников, данная просьба обсуждалась в ходе встречи нескольких арабских нефтяных министров, которая прошла в минувшие выходные в столице Кувейта.

Как стало известно из данных Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в Штатах по итогам прошлой недели сократились на 2,03 млн баррелей, а запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,04 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду в 17:30 по московскому времени, опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что он укажет на снижение запасов на 2,1 млн баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что индекс РТС подрастет вслед за ценами на нефть, но оснований для заметных движений на рынке акций пока недостаточно. Участники торгов ожидают встречи лидеров стран G7 в конце недели, на которой наиболее острым из обсуждаемых вопросов, по всей вероятности, будет вопрос международной торговли. С позиций технического анализа, продолжается "проработка" уровня 1170 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 62 руб. Во второй половине дня повлиять на динамику курса доллара могут данные по балансу внешней торговли (15:30 по Москве) и запасам нефти в США.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, внешний фон утром в среду благоприятен для покупок акций, однако на заметный их рост рассчитывать не стоит, поскольку для этого нет серьезных поводов и притока свежих денег. Возможно, краткосрочный драйвер роста рынку акций под вечер придаст нефть, если статистика американского Минэнерго будет благоприятной для продолжения роста котировок сырья.

После неудачной попытки снижения нефть совершает хороший технический отскок, поводом для чего стала информация API о снижении запасов. Однако уже неоднократно случалось так, что оценки API не совпадали с официальными данными Минэнерго США. В любом случае для пробития отметки $77,5 за баррель нефти нужны более весомые драйверы. Поэтому в районе $77 можно открывать спекулятивные краткосрочные "шорты".

Доллар может превысить отметку 62 рубля. Неприятным сюрпризом для рубля стало заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, что покупки валюты на рынке продолжатся и после достижения резервами объема $500 млрд. Таким образом, рубль будет продолжать искусственно ослабляться для стимулирования пополнения бюджета.

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Теги: рынок акций
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