Кабмин РФ в 2019 году введет возвратный акциз на нефть и повысит пошлины на топливо

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Снижение акцизов на бензин и дизельное топливо на три тысячи рублей и две тысячи рублей с тонны будет действовать только до конца 2018 года. Дальнейший рост акцизов на бензин и дизельное топливо в 2019 году, заложенный в бюджет, может быть компенсирован компаниям за счет "возвратного" акциза на нефть, следует из протокола совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

"Принять к сведению согласованные предложения Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго о снижении ставок акцизов на бензин и дизельное топливо в соответствии с принятым 22 мая решением правительства на период до декабря 2018 года с учетом введения с января 2019 акциз года компенсаторных мер в виде "возвратного" акциза на нефть", - говорится в протоколе.

"Возвратный" акциз на нефть будет вводиться с 2019 года в рамках процесса завершения налогового маневра, при котором пошлина на нефть постепенно снижается до нуля, а НДПИ постепенно растет.

Механизм "возвратного акциза" на нефть будет использоваться "для сглаживания колебаний цен на нефтепродукты на внутреннем рынке при изменении мировых цен на нефть", отмечается в протоколе. "Источником "возвратного" акциза на нефть являются нефтегазовые доходы бюджета РФ", - подчеркивается в документе.

В совещании у вице-премьера приняли участие руководители "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", "Роснефти", "Русснефти", "Татнефти", "Газпром нефти", "Газпрома" и "Иркутской нефтяной компании". Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на совещании было поручено принять меры "по реализации компаниями четырехсторонних соглашений в части исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, а также к увеличению объемов биржевых продаж нефтепродуктов".

На основе анализа выполнения компаниями обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и увеличению их продаж на бирже вице-премьер поручил Минэнерго, Минфину и ФАС "проработать вопрос об увеличении вывозных таможенных пошлин на моторное топливо".

Одновременно ведомствам поручено "обеспечить стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо на текущих по состоянию на 30 мая уровнях" с учетом всех обязательств нефтяных компаний.

Как сообщалось, на фоне безостановочного роста цен на нефтепродукты на бирже и в розничном сегменте с середины февраля правительство уже с 1 июня решило снизить акцизы на бензин на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо на две тысячи рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года.