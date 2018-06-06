Набиуллина спрогнозировала последствия снижения акцизов на бензин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Уменьшение акцизов на бензин, вероятно, не приведет к снижению цен на него, но может остановить или замедлить рост цен на топливо, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, лучшим сценарием в этой ситуации (при снижении акцизов - прим. ИФ) может быть то, что остановится рост цен.

Но в любом случае, мы исходим из того, что цены на бензин не будут расти такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы", - сказала Набиуллина в интервью агентству Reuters.

Глава ЦБ пояснила, что по расчетам планируемое снижение акцизов на бензин и дизельное топливо должно было бы привести к снижению цен по этим товарам примерно на 4-5%. "Но скорее всего, этого не произойдет, потому что в розничной торговле нефтепродуктами сейчас достаточно низкая маржа и, вероятно, снижение акцизов приведет к восстановлению маржи у розничных продавцов нефтепродуктов", - добавила Набиуллина.