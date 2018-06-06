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Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин

Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефти

Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Две трети россиян считают, что рост цен на бензин в РФ за последние несколько месяцев стал следствием экономической политики российских властей, а каждый пятый респондент повышение цен связывает с внешними факторами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

"Две трети опрошенных (66%) видят причину роста цен на бензин в экономической политике российских властей. Чаще об этом заявляют россияне в возрасте от 45 до 59 лет (73%). О внешних факторах говорит 21% опрошенных, среди молодежи (от 18 до 24 лет) так считает треть (35%)", - отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, мнения по вопросу об ответственности за рост цен на бензин разделились: 46% россиян считают главными виновниками нефтяные компании, а 40% возлагают ответственность на правительство РФ.

Согласно результатам опроса, более трех четвертей россиян (78%) прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в 2018 году, и лишь 5% респондентов полагают, что цены на бензин будут снижаться.

"Рост цен - одна из самых резонансных для населения экономических проблем. Причина - во всеобъемлющем характере последствий. Остроту проблеме придает извечный вопрос россиян: почему цены на бензин в России растут и тогда, когда стоимость нефти падает, и тогда, когда она растет. Это создает ощущение неэкономической природы ценообразования на бензин. А это, в свою очередь, формирует ощущение несправедливости в отношении "простого человека", - заявил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 27-28 мая 2018 г. среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Как сообщалось, на фоне длительного роста цен на нефтепродукты на бирже и в розничном сегменте правительство уже с 1 июня решило снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года.

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Теги: ВЦИОМ
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