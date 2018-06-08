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Экономика

Козак обсудит с главами регионов РФ ситуацию на рынке нефтепродуктов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 13 июня проведет селекторное совещание с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Будут обсуждаться вопросы обеспеченности регионов моторным топливом, а также итоги мониторинга розничных и оптовых цен на топливном рынке субъектов", - сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

По данным Росстата, бензин в РФ с начала года подорожал на 8,0%.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 4 июня составила 43,43 руб. (28 мая - 42,83 руб.), в том числе марки Аи-92 - 41,68 руб. (41,09 руб.), Аи-95 - 44,64 руб. (44,06 руб.). Дизтопливо 4 июня стоило в среднем по стране 44,42 руб. (28 мая - 43,91 руб.).

В нескольких городах России автовладельцы собрались устроить акции против роста цен на топливо.

Накануне вопрос о подорожании бензина был задан на "прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину, который связал рост цен с налоговым маневром.

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Теги: Дмитрий Козак, бензин
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