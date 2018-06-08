В России

Жители Ульяновска устроят пикет против роста цен на бензин

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Жители Ульяновска соберутся в пятницу на пикет против роста цен на бензин, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города.

"Пикет согласован мэрией, пройдет в 18:00 на площади у Старого вокзала. В заявке указано 300 участников", - сказал собеседник агентства.

В соцсетях также сообщается, что на следующей неделе ульяновские активисты планируют провести автопробег против дорожающего бензина.

В свою очередь юрист Союза перевозчиков Ульяновской области Денис Овечкин сообщил агентству, что представители профессионального сообщества в регионе не планируют участие в акции, однако обсуждают другие варианты выражения гражданской позиции.

"Реагировать на ситуацию (роста цен на топливо - ИФ) мы, конечно, будем. Возможно, это будут митинги, акции, стачки, формат еще обсуждаем. Хотим, чтоб власть принимала решения, оглядываясь на людей", - сказал Овечкин.

Также сообщалось, что согласованный пикет против роста стоимости топлива пройдет в пятницу в Оренбурге.

По данным Росстата, бензин в РФ с 29 мая по 4 июня подорожал на 1,4% после роста на 1,9%, 1,8% и 1,1% в предыдущие три недели. В июне цены на бензин выросли на 0,8%, с начала года - на 8,0%.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 4 июня составила 43,43 руб. (28 мая - 42,83 руб.), в том числе марки Аи-92 - 41,68 руб. (41,09 руб.), Аи-95 - 44,64 руб. (44,06 руб.). Дизтопливо 4 июня стоило в среднем по стране 44,42 руб. (28 мая - 43,91 руб.).

Накануне вопрос о росте цен на топливо был задан во время "прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину.

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Теги: Ульяновск
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