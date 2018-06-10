Разгонять облака над Москвой в День России будут 10 самолетов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Для создания благоприятных погодных условий в День России в Москве задействуют десять самолетов, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

"12 и 13 июня будут проводиться мероприятия по созданию благоприятных погодных условий. В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе", - рассказал он.

По словам Бирюкова, для метеозащиты Москвы задействуют самолеты типа Як-42, Ан-12 и Ан-26.

Заммэра отметил, что количество применяемых веществ определяется в соответствии с метеорологической обстановкой непосредственно 12 и 13 июня.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства "Интерфаксу" уточнили, что для метеозащиты Москвы при необходимости будут применяться сухой лед, жидкий азот и йодистое серебро.