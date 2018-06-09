Правительство РФ предложило повысить штрафы для банков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон о ЦБ, которые наделяют регулятора правом налагать на кредитные организации штраф в размере до 1% размера собственных средств. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно статье 74 действующего закона о ЦБ штрафы для банков рассчитываются в зависимости от характера и тяжести совершенного нарушения, исходя из процентного соотношения к величине минимального либо оплаченного уставного капитала кредитной организации.

При этом максимальный размер штрафа ограничен и колеблется в диапазоне от 0,1% минимального размера уставного капитала кредитной организации (от 90 тыс. рублей до 1 млн рублей в зависимости от вида лицензии на осуществление банковских операций) до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала кредитной организации (от 900 тыс. рублей до 10 млн рублей).

В пояснительной записке говорится, что надзорная практика ЦБ показывает, что применение меры в виде штрафа в его действующем размере не приводит к адекватному воздействию на банки, в деятельности которых выявлены системные ошибки. В целях повышения эффективности воздействия со стороны ЦБ на "недобросовестные кредитные организации" законопроект наделяет регулятора правом налагать на такие кредитные организации штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации.

Необходимость принятия законопроекта авторы обосновывают тем, что издержки, которые несут недобросовестные кредитные организации по оплате штрафов, не перекрывают получаемой такими кредитными организациями выгоды от проведения их клиентами сомнительных операций.

В документах приводятся данные статистики ЦБ РФ, согласно которым в I полугодии 2017 года объем сомнительных операций клиентов банков только по выводу денежных средств за рубеж и их обналичиванию более чем в 4 тыс. раз превысил размер взысканных с кредитных организаций штрафов.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.