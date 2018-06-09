"Дом.рф" снизил ставку по ипотеке обратившейся к Путину семье из Иваново

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Дом.рф" (ранее "Агентство ипотечного жилищного кредитования") снизил ипотечную ставку с 13% до 8,75% годовых для обратившейся к президенту Владимиру Путину семье Верховских из Иваново, сообщает пресс-служба организации.

"Заемщику одобрен кредит в рамках программы "Перекредитование" по ставке 8,75%. Предыдущий кредит заемщика был оформлен в другом банке по ставке 13% годовых. В настоящее время проходит официальное оформление необходимых документов через одного из партнеров "Дом.рф" в регионе - "Металлинвестбанк", - говорится в сообщении.

Семья Верховских обратилась к президенту во время "Прямой линии" 7 июня с просьбой пересмотреть ставку по ипотечному кредиту.

По данным ЦБ, за январь-апрель 2018 года в России было выдано 424,7 тыс. рублевых ипотечных кредитов на 831,2 млрд рублей. Относительно прошлого года объем выдачи вырос на 77% в количественном выражении и на 63% - в количественном. Средняя ставка по предоставленным физлицам рублевым ипотечным кредитам в апреле вновь обновила минимум и составила 9,57%.

В прошлом году объем выдачи ипотеки в стране увеличился на 37,2% и составил рекордные 2 трлн рублей.

В первом квартале 2018 года в АО "Дом.рф" прогнозировали, что в этом году россияне возьмут 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,5-2,8 трлн рублей.