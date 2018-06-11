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Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу

По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млн

Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Курс биткойна за минувшие выходные упал более чем на 10% после заявления южнокорейской криптовалютной биржи о том, что она подверглась кибератаке. Согласно данным CoinDesk, курс биткойна опустился ниже $6700.

Криптовалюта потеряла более половины своей стоимости в этом году, в настоящее время ее курс на две трети ниже рекордного уровня - около $20000, зафиксированного в декабре. В феврале текущего года курс биткойна опускался ниже $6000.

В воскресенье криптовалютная биржа Coinrail сообщила о краже некоторой суммы альтернативных криптовалют (альткойнов) в результате кибератаки. Порядка 70% цифровых активов Coinrail были переведены в так называемый "холодный" кошелек - носитель, не подключенный к интернету.

Биржа заявила, что работает над возвращением потерянных активов. Coinrail не уточнила стоимость украденных криптовалют, однако, по некоторым оценкам, сумма составляет более $40 млн, пишет MarketWatch.

Согласно данным coinmarketcap.com, биржа Coinrail является небольшой и находится ближе к концу списка 100 крупнейших криптовалютных бирж мира.

Курсы других известных криптовалют, включая Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash, снизились более чем на 11% в воскресенье.

Кибератаки являются серьезной проблемой для рынка, с 2014 года они стоили инвесторам не менее $1,4 млрд. В январе этого года кибератаке подверглась японская биржа Coincheck Inc., в феврале - итальянская биржа BitGrail.

Негативом для биткойна и других криптовалют также стало сообщение о том, что американские регуляторы потребовали от криптовалютных бирж данных о ходе торгов в рамках расследования возможных манипуляций на рынке фьючерсов на криптовалюты, пишет газета Financial Times.

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Теги: биткойн
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