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Экономика

"Яндекс" выкупит с рынка акции на сумму до $100 млн

На этих новостях акции компании подскочили почти на 2%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Yandex N.V. одобрил программу выкупа акций на сумму до $100 млн, сообщила компания в понедельник.

"Яндекс" будет выкупать с рынка акции класса А, сроки и объемы сделок в рамках программы buyback будут зависеть от ряда факторов, включая рыночную конъюнктуру, сообщила компания. Программа будет действовать до 12 месяцев.

Это второй buyback в публичной истории "Яндекса", который провел IPO на NASDAQ в 2011 году. Первая программа стартовала в 2013 году и была значительно больше по объему.

"Выкуп акций - это один из стандартных инструментов, который может быть использован в рамках поддержки существующей опционной программы компании", - сказали "Интерфаксу" в "Яндексе".

На новостях о выкупе акции "Яндекса" подскочили почти на 2%. На Московской бирже цена акций компании к 15:33 выросла до 2200 рублей (+1,9%) при объеме торгов 79,26 млн рублей.

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