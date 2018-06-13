Главные новости
Москва30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиВ миреСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииВ России"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок
Экономика

Новак заявил о постепенном улучшении ситуации на внутреннем рынке топлива

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок пока убыточны по сравнению с экспортной альтернативой, но постепенно ситуация улучшается, заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе селекторного совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Мониторинг показывает, что у нас экспортная альтернатива снижается, и расчетный биржевой индекс снизился по сравнению с 30 мая. Если 30 мая тонна топлива на бирже стоила 55 тысяч рублей, то сегодня снижение по Аи-92 составило почти 5 тысяч рублей. 11 июня, перед праздниками, 52,148 тысяч рублей. Биржевой индекс снизился и по 95-му бензину и по дизтопливу. Это говорит о том, что давление на рост цен и давление в принципе на цены снизилось, с учетом экспортной альтернативы", - сказал он.

"Несмотря на это, все равно поставки на внутренний рынок еще убыточны по сравнению с экспортной альтернативой. Тем не менее эта разница и маржинальность уже появилась, ситуация стабилизировалась", - добавил министр.

Министр сообщил, что стабилизация рынка нефтепродуктов в России возможна при снижении цены на нефть до $70 за баррель.

Новость дополняется

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минэнерго России, Александр Новак
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
 Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
 Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
 "Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
 Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаДоговоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
Застройщики смогут привлекать средства только через банкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 9 июня7 фото
09 июня
Фотохроника 9 июня
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Москва30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиВ миреСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииВ России"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупокСпортДжефф Монсон получил российский паспортВ РоссииВ рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станцииВ миреЯпония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной Кореей

Йеменская армия и арабская коалиция начали наступление на порт Ходейда

Таксист в Петербурге заставил мексиканку заплатить 6 тыс. рублей за поездку по Невскому

30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели

30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиПока же лето в столице остается на 2,5 градуса холоднее климатической нормы Подробнее

ЦБ РФ 8 июня не покупал валюту для Минфина

Доходный дом купца Шешкова в центре Москвы получил охранный статус

Путин поблагодарил ФИФА за поддержку России при подготовке к ЧМ-2018

В Дагестане неизвестные обстреляли чиновника

Новак заявил о постепенном улучшении ситуации на внутреннем рынке топлива

Козак обещал не допустить рост цен на топливо до 100 рублей

Страны ОПЕК в мае выполнили сделку ОПЕК+ на 158%

В США агент ФБР ранил посетителя бара, выронив табельное оружие на танцполе

В Германии началась спецоперация по борьбе с нелегалами

Глава парламента КНДР прибыл в Москву на открытие ЧМ-2018

Песков прокомментировал возможность приглашения Трампа на ЧМ в Россию

Активистам "Открытой России" назначили штрафы за неповиновение полицейским

Глава Серпуховского района Подмосковья задержан

Глава Серпуховского района Подмосковья задержанРанее у Александра Шестуна, заявлявшего о конфликте с губернатором Подмосковья, прошел обыск Подробнее

Жители Калифорнии проголосуют за разделение штата на три части

Суд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвой

Суд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвойПо мнению суда, красная подошва - элемент защищенного товарного знака Christian Louboutin Подробнее

Спикер Госдумы оценил сроки рассмотрения законопроекта о пенсионном возрасте

Президент Молдавии полетел на ЧМ-2018 эконом-классом за свой счет

Три случая лихорадки Денге зарегистрированы в Приамурье

К главе Серпуховского района Подмосковья пришли с обыском

Велогонщицу Гончарову дисквалифицировали на полтора года за допинг

Один из пассажиров столкнувшегося с баржей катамарана выписан из больницы Волгограда

Законопроект о пенсионном возрасте внесут в ГД 14 июня

В Думу не стали приглашать вице-премьера Козака из-за скачка цен на бензин

В Госдуме подготовили новую редакцию закона о наказании за исполнение иностранных санкций

Задержанные во Владивостоке активисты "Открытой России" обжаловали в ЕСПЧ действия полиции

РЖД изменила график для ускоренной перевозки рыбы с Дальнего Востока

Москвичи бывали за границей вдвое чаще, чем остальные россияне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru