Новак заявил о постепенном улучшении ситуации на внутреннем рынке топлива

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок пока убыточны по сравнению с экспортной альтернативой, но постепенно ситуация улучшается, заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе селекторного совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Мониторинг показывает, что у нас экспортная альтернатива снижается, и расчетный биржевой индекс снизился по сравнению с 30 мая. Если 30 мая тонна топлива на бирже стоила 55 тысяч рублей, то сегодня снижение по Аи-92 составило почти 5 тысяч рублей. 11 июня, перед праздниками, 52,148 тысяч рублей. Биржевой индекс снизился и по 95-му бензину и по дизтопливу. Это говорит о том, что давление на рост цен и давление в принципе на цены снизилось, с учетом экспортной альтернативы", - сказал он.

"Несмотря на это, все равно поставки на внутренний рынок еще убыточны по сравнению с экспортной альтернативой. Тем не менее эта разница и маржинальность уже появилась, ситуация стабилизировалась", - добавил министр.

Министр сообщил, что стабилизация рынка нефтепродуктов в России возможна при снижении цены на нефть до $70 за баррель.

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