Сменились российские сопредседатели ключевых межправительственных комиссий с Китаем

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, а также вице-премьеры Дмитрий Козак и Татьяна Голикова заменили Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича и Ольгу Голодец в качестве председателей российских частей российско-китайских межправкомиссий.

Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Силуанов возглавил российскую часть межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, Козак - по энергетическому сотрудничеству, а Голикова - по гуманитарному сотрудничеству.

Таким образом, замена произошла в соответствии с полномочиями, перешедшими от "старых" вице-премьеров к "новым".

Кроме того, в соответствии с документом, вице-премьер Алексей Гордеев стал председателем российской части межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ранее межправкомиссию с российской стороны возглавлял теперь уже экс-министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.