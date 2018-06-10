Участники саммита ШОС приняли итоговую декларацию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран ШОС по итогам состоявшегося в городе Циндао саммита организации приняли Циндаоскую декларацию.

Свои подписи под этим итоговым документом 18-го заседания Совета глав государств стран-членов ШОС на торжественной церемонии в присутствии журналистов поставили руководители Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.

В общей сложности лидерами было принято 17 документов.

В их числе, в частности, решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС и документ об утверждении Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

Лидеры также подписали решение об утверждении Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программу действий по ее выполнению. По итогам саммита принято и информационное сообщение, которое также было подписано лидерами стран-членов организации.