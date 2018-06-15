Россия и Китай будут разрабатывать золоторудное месторождение в Забайкалье

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило соглашение с правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора.

"Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым", - говорится в сообщении.

Ключевское золоторудное месторождение расположено в Могочинском районе Забайкальского края. Проект рассчитан на 2 года и реализуется ЗАО "Рудник "Западная-Ключи" (дочернее предприятие компании SUN Gold).

По данным пресс-службы, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова 4 июня провела переговоры с представителями индийской инвестиционной компании SUN Gold и китайской государственной золотодобывающей компании China National Gold. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта.

Глава региона подчеркнула, что освоение золоторудного месторождения - серьезный проект, в реализации которого участвуют три государства - Россия, Индия, Китай.

"Он также важен и для региона. Развитие внешнеэкономического вектора, привлечение инвесторов является одним из ключевых направлений работы правительства Забайкальского края. На территории края уже реализуется 28 проектов с участием зарубежных инвесторов", - цитирует губернатора пресс-служба.

Генеральный директор компании China National Gold Тун Цзюньхуа рассказал, что план развития подразумевает привлечение прямых инвестиций из Китая в размере 500 млн долларов США и увеличение золотодобычи в Забайкальском крае на 40%, создание более 700 рабочих мест непосредственно в горнодобыче и порядка 1,5 тысяч - в смежных производствах. Предусматривается применение высокоэффективной технологии кучного выщелачивания, которая позволит извлекать из руд месторождения около 6 тонн золота в год. Планируемый объем добычи руды - свыше 12 миллионов тонн в год. Золото будет производиться на территории РФ.

По словам губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, реализация данного проекта - это продолжение работ по развитию горнорудной отрасли на территории региона.

"Ранее был введен в эксплуатацию Быстринский горно-обогатительный комбинат. На сегодняшний день ведутся работы по освоению Наседкинского золоторудного месторождения, а также работы по Удоканскому медному месторождению. Реализация этих крупных проектов создаст новые рабочие места, повысит налогооблагательную базу и положительно скажется на развитии региона в целом", - отметила глава региона.

Ранее сообщалось, что индийская инвесткомпания SUN и китайская государственная золотодобывающая China National Gold Group (China Gold) планируют вложить $500 млн в добычу золота на Ключевском месторождении в Могочинском районе Забайкальского края.

Еще ранее сообщалось, что в октябре 2017 года правительство РФ согласовало приобретение China Gold от 60% до 70% акций АО "Рудник "Западная-Ключи" у кипрской SUN Kluchevskoye Holdings Ltd.

Технически проект будет основываться на опыте China Gold при эксплуатации аналогичных месторождений во Внутренней Монголии (Китай).

АО "Рудник "Западная-Ключи" зарегистрировано в Забайкалье в 2003 году с уставным капиталом 23,2 млн рублей. Основной вид деятельности - добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Компании принадлежит лицензия на разработку Ключевского месторождения.