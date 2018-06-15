Главные новости
15июняВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 15 июняВ миреГлава Пентагона подтвердил Южной Корее и Японии обязательства СШАВ РоссииДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. Обобщение
Экономика

"РусАл" попросил тарифных льгот на транспортировку грузов по железной дороге

Близкий к РЖД источник, в свою очередь, рассказал "Ъ" об убытках из-за снижения перевозок алюминия

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "РусАл" обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой помочь компании снижением затрат на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции, пишет​ в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с текстом направленного в начале июня письма.

Экономика"РусАл" сообщил об усложнении трансфера акций между гонконгским и московскими рынкамиЧитать подробнее

По словам собеседника издания, компания оценивает затраты перевозку сырья и готовой продукции по железной дороге в 2017 году в 24 млрд рублей и просит с 1 июля снизить для себя тарифы РЖД. Речь, в частности, идет о ставках на транспортировку глинозема, к которому в ряде случаев применяется надбавка в 64%. "РусАл" просит поручить Федеральной антимонопольной службе РФ снизить его таким образом, чтобы для глинозема условия перевозки сравнялись с углем (применив коэффициент 0,895 - ИФ). Кроме того, компания просит в ускоренном порядке отменить надбавку в 8% к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката.

Представитель ФАС сообщил "Ъ", что вопрос будет рассмотрен, если поступит соответствующее поручение. Источник газеты, близкий к "РусАлу", отметил, что "алюминиевая отрасль является фактически донором для ряда других грузоотправителей", и компании приходится платить за перевозку грузов больше реальных расходов РЖД. "Доля транспортных затрат в цене конечной продукции "РусАла" всегда была весомой, в несколько раз превышая уровень иностранных конкурентов. В условиях санкций одним из способов поддержки заводов могло бы стать временное сокращение части транспортной составляющей", - сказал он.

В 2017 году глиноземные активы "РусАла" произвели 7,8 млн тонн глинозема (непосредственно три российских завода - 2,8 млн тонн), производство алюминия составило 3,7 млн тонн, продажи - 3,9 млн тонн, около 80% на экспорт, отмечает издание.

В то же время, источник "Ъ", близкий к РЖД, заметил, что основная доля расходов в производстве алюминия приходится на электроэнергию и сырье. Общие транспортные затраты (отправка алюминия и доставка глинозема) в среднем составляют $70 на тонну, или 3% от общих расходов. "При этом РЖД уже сейчас теряют в доходах существенную сумму от снижения перевозок алюминия", - сказал он.

6 апреля США объявили об очередном витке санкционной политики в отношении России. Для попавших в SDN List компаний санкции означают заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивают контрагентов компаний во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций. Среди оказавшихся под санкциями компаний доминируют структуры бизнесмена Олега Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины".

En+ уже попросила у правительства РФ некоторых льгот на энергорынке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РусАл, РЖД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточный транзит газаПодробнее
 Цены на заправках в России пошли внизЦены на заправках в России пошли вниз
В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили растиПодробнее
 Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
 Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
 Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
 Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Россия - Саудовская Аравия8 фото
14 июня
Россия - Саудовская Аравия
Открытие чемпионата мира по футболу 20188 фото
14 июня
Открытие чемпионата мира по футболу 2018
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 15 июняВ миреГлава Пентагона подтвердил Южной Корее и Японии обязательства СШАВ РоссииДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. ОбобщениеВ РоссииАрест экс-главы МЧС Кузбасса признан законнымСпортРоссия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018В РоссииСкончался Станислав Говорухин

Украинский омбудсмен прибыла в колонию к осужденному в России Сенцову

Житель Новокузнецка убил женщину и захватил заложников

Экс-руководство Службы нацбезопасности Южной Кореи осуждено за коррупцию

"РусАл" попросил тарифных льгот на транспортировку грузов по железной дороге

Близкий к РЖД источник, в свою очередь, рассказал "Ъ" об убытках из-за снижения перевозок алюминия Подробнее

Гражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банк

Ей не дают распоряжаться ценными бумагами, срок ареста которых истек в начале весны Подробнее

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка Воронеж"

В Египте назначены новые главы МВД и министерства обороны

Нефть Brent стабилизировалась ниже $76 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 15 июня

США не разорвут военный союз с Японией и Южной Кореей, а застройщики во Владивостоке завершат работу в срок Подробнее

Аресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законными

Аресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законнымиАлександра Мамонтова продержат под арестом до конца июля, Танзилю Комкову - до конца августа Подробнее

Лесники Иркутской области вызвали искусственный дождь

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AЕгипет Египет– : –15:00Уругвай Уругвай15:00BМарокко Марокко– : –18:00И.Р. Иран И.Р. Иран18:00BПортугалия Португалия– : –21:00Испания Испания21:00