"РусАл" попросил тарифных льгот на транспортировку грузов по железной дороге

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "РусАл" обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой помочь компании снижением затрат на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции, пишет ​ в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с текстом направленного в начале июня письма.

По словам собеседника издания, компания оценивает затраты перевозку сырья и готовой продукции по железной дороге в 2017 году в 24 млрд рублей и просит с 1 июля снизить для себя тарифы РЖД. Речь, в частности, идет о ставках на транспортировку глинозема, к которому в ряде случаев применяется надбавка в 64%. "РусАл" просит поручить Федеральной антимонопольной службе РФ снизить его таким образом, чтобы для глинозема условия перевозки сравнялись с углем (применив коэффициент 0,895 - ИФ). Кроме того, компания просит в ускоренном порядке отменить надбавку в 8% к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката.

Представитель ФАС сообщил "Ъ", что вопрос будет рассмотрен, если поступит соответствующее поручение. Источник газеты, близкий к "РусАлу", отметил, что "алюминиевая отрасль является фактически донором для ряда других грузоотправителей", и компании приходится платить за перевозку грузов больше реальных расходов РЖД. "Доля транспортных затрат в цене конечной продукции "РусАла" всегда была весомой, в несколько раз превышая уровень иностранных конкурентов. В условиях санкций одним из способов поддержки заводов могло бы стать временное сокращение части транспортной составляющей", - сказал он.

В 2017 году глиноземные активы "РусАла" произвели 7,8 млн тонн глинозема (непосредственно три российских завода - 2,8 млн тонн), производство алюминия составило 3,7 млн тонн, продажи - 3,9 млн тонн, около 80% на экспорт, отмечает издание.

В то же время, источник "Ъ", близкий к РЖД, заметил, что основная доля расходов в производстве алюминия приходится на электроэнергию и сырье. Общие транспортные затраты (отправка алюминия и доставка глинозема) в среднем составляют $70 на тонну, или 3% от общих расходов. "При этом РЖД уже сейчас теряют в доходах существенную сумму от снижения перевозок алюминия", - сказал он.

6 апреля США объявили об очередном витке санкционной политики в отношении России. Для попавших в SDN List компаний санкции означают заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивают контрагентов компаний во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций. Среди оказавшихся под санкциями компаний доминируют структуры бизнесмена Олега Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины".

En+ уже попросила у правительства РФ некоторых льгот на энергорынке.