Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пересмотрел сроки перехода к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП): вероятнее всего, он состоится в 2019 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ.

Она отметила, что ЦБ не менял сам диапазон нейтральной ставки (6-7%).

"Но, конечно, вероятность перехода к нейтральной политике в этом году сильно снизилась. Мы сейчас ожидаем как наиболее вероятный переход к нейтральной политике в следующем году. Не исключаем, что это может произойти в этом году, если у нас не реализуется никакой иной инфляционный риск и если, например, инфляционные ожидания не ускорятся, а продолжат снижаться, несмотря на принятые налоговые решения, и будут другие дезинфляционные факторы, такие, как хороший урожай. Сочетание очень благоприятных факторов не исключает возможности перехода к нейтральной политике в этом году, но основной сценарий сейчас уже пересмотрен - переход в 2019 году", - сказала Набиуллина.

Базовый сценарий ДКП не предусматривает повышения ключевой ставки в 2018 году, но если будет усиление проинфляционных рисков, то не исключено повышение, сказала Набиуллина. "Наш базовый сценарий состоит в том, что не потребуется повышения ключевой ставки. Тем не менее, если будет сочетание факторов, которые приведут к резкому усилению проинфляционных рисков, мы, конечно, не исключаем этого, потому что наша основная цель - привести к стабилизации инфляцию на уровне 4%", - отметила она.

ЦБ РФ допускает возможность снижения ключевой ставки в этом году при благоприятном стечении обстоятельств, заявила глава Банка России.

Ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.