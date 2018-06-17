Экономика

Голикова сообщила о планах трансформировать накопительный компонент пенсии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Накопительный компонент пенсионной системы планируется трансформировать, соответствующий законопроект уже прорабатывается в правительстве РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений, я имею в виду новый механизм", - сказала Т.Голикова в интервью телекомпании НТВ в программе "Итоги недели". Фрагмент интервью был опубликован на сайте телекомпании в воскресенье.

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Вице-премьер не пояснила детали нового механизма, однако отметила, что в кабинете министров думают о том, как изменить работу с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

"Но надо сказать, что то, что было накоплено гражданами - оно остается, оно работает, и сейчас, я думаю, некоторым образом будет доработана идеология, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды", - сказала Голикова.

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

Как заявила накануне Голикова, в случае повышения пенсионного возраста годовой доход пенсионера в России должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.

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Теги: Татьяна Голикова
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