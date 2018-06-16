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Экономика

Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста

Есть обновление от 12:00

Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в год

Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Фото: Интерпресс/ТАСС, Светлана Холявчук

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Годовой доход пенсионера в России после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май месяц, среднее увеличение пенсий оценено нами на тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер - естественно, в зависимости от стажа, размера страховых взносов - получит по 12 тысяч в год в 2019 году", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в субботу.

Она подчеркнула, что эта добавка к пенсии в 12 тыс. в год будет далее индексироваться установленным порядком, и эти средства будут включаться в базу пенсионного обеспечения".

Законопроект о пенсионной реформе

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что, как ожидается, в субботу после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство РФ внесет в Госудуму законопроект о пенсионной реформе.

В пояснительной записке к законопроекту подробно излагаются доводы правительства за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

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Первый аргумент - старение населения: так, согласно записке, к 2025 году число пенсионеров почти полностью сравняется с числом работающих по найму (соотношение будет равняться 1,04; сейчас показатель равен 1,12). В таких условиях цель по росту пенсии до 2,5-3 прожиточных минимумов "недостижима", указывают авторы документа.

Второй аргумент - то, что нынешняя планка пенсионного возраста была установлена в 1928 году, и значила возраст утраты трудоспособности "в условиях общества индустриального типа - рабочие, занятые в промышленной сфере". К концу XX в., отмечается в пояснительной записке, экономика изменилась и "произошел переход от индустриального общества к постиндустриальному", что ознаменовало рост числа служащих и работников сферы услуг, которые могут работать дольше.

Третий аргумент - продолжительность жизни. Согласно приведенным в записке данным, в 1928 году продолжительность жизни в европейской части РСФСР составляла 43 года, а согласно современным данным, по заявлению вице-премьера Ольги Голодец в конце марта, она составляет в среднем по России 72,7 года (О.Голодец тогда указывала на "невероятный" разброс этого показателя в регионах, от 64 до 80 лет).

Авторы пояснительной записки подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).

Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства", "изменением статуса женщины в обществе" и задачей повысить пенсии женщинам.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании кабинета министров России в четверг.

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Теги: Татьяна Голикова
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