Профсоюзы не поддержали законопроект о пенсионной реформе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрела пакет правительственных законопроектов, в том числе законопроект о повышении пенсионного возраста, на заседании в субботу; позиции сторон разошлись.

"РТК обсудила представленные законопроекты, две стороны (работодатели и правительство - ИФ) поддержали эти законопроекты, сторона профсоюзов их не поддержала", - сказал координатор стороны профсоюзов РТК Михаил Шмаков журналистам в субботу, комментируя итоги заседания РТК.

Вместе с тем он отметил, что мнение сторон РТК "не мешает правительству действовать по своему регламенту" и представить проекты законов в Госдуму.

Согласно материалам заседания, сторона работодателей в общем концепцию законопроекта одобрила, однако отметила, что нужно более детально оценить последствия повышения пенсионного возраста на экономику, рынок труда и безработицу. Также работодатели попросят правительство предоставить подробные расчеты и статистику.

Как ожидается, обе стороны - работодатели и профсоюзы - направят свои замечания и предложения по законопроекту в недельный срок в секретариат РТК, который затем передаст их в Госдуму.

Стороны, помимо законопроекта о пенсиях, также рассмотрели два других законопроекта правительства - о повышении НДС с 18% до 20% и об установлении тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22%.

Ранее в субботу сообщалось, что законопроект по изменениям в пенсионной системе России, в том числе, по повышению пенсионного возраста, направлен в Госдуму.

В пресс-службе правительства уточнили, что различные аспекты обсуждения, состоявшегося сегодня на заседании РТК, будут учтены при организации сопровождения правительством законопроекта в ходе его рассмотрения в Госдуме.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании кабинета министров 14 июня.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.