Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Обещанный рост пенсий при планируемом повышении пенсионного возраста затронет только неработающих пенсионеров, разъяснили в Минтруде России.

"Повышение в 2019 году ежемесячных страховых пенсий в среднем на 1000 рублей планируется производить через индексацию пенсий. Это означает, что повышение пенсий затронет неработающих пенсионеров", - отметили в пресс-службе министерства в субботу.

14 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявляла журналистам, что правительство пока не планирует возвращать индексацию пенсий для работающих пенсионеров. По текущей схеме страховые пенсии индексируется только после того, как пенсионер прекратит трудовую деятельность.

Ранее в субботу Голикова пояснила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что в связи с планируемым повышением планки выхода на пенсию ежегодный доход пенсионера в среднем увеличится с 2019 года на 12 тыс. рублей, то есть в среднем в месяц пенсионер будет получать больше на 1 тыс. рублей.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании кабинета министров 14 июня.

Как сообщила в субботу пресс-служба правительства России, премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.