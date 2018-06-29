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Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля

Речь шла об установлении новой максимальной суммы за месяц в 500 евро

Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Снижения беспошлинного порога на зарубежные интернет-покупки до 500 евро с 1 июля не будет, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц - максимум 1000 евро, а вес - 31 кг. Сверх суммы пошлина - 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года - до 200 евро.

Тем не менее, Минфин планировал ввести сниженную до 500 евро норму ранее - с 1 июля текущего года. Однако правительство соответствующее решение не утвердило.

Как сообщалось ранее, Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в министерство финансов еще более радикальное предложение - облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Замглавы ФТС Тимур Максимов рассказал "Интерфаксу", что ведомство предлагает "приравнять трансграничную интернет-торговлю к пересылке в коммерческом обороте, а не для личного пользования (как сейчас), ввести платеж в 20% для коммерческого оборота ниже 200 евро, ввести единую ставку для физических лиц в 20% (что примерно соответствует средневзвешенному НДС + средневзвешенная пошлина по широкой номенклатуре товаров), распространить запреты и ограничения, техническое регулирование на такую торговлю".

"Это все сделает регулирование интернет-торговли фискально нейтральным для разных бизнес-моделей и уберет дискриминацию национальных компаний", - считает замглавы ФТС.

Бюджету отмена беспошлинного порога добавит 25 млрд рублей в год, писали, в свою очередь, "Ведомости" со ссылкой на чиновников. Обнулить порог и снизить пошлину ФТС предлагает через год-полтора, чтобы бизнес, "Почта России" и таможня подготовились, отмечала газета со ссылкой на представителя ФТС.

Минфин считает, что порог нужно снижать постепенно, получать обратную связь после каждого шага от потребителей, "Почты России" и экспресс-перевозчиков, а говорить об обнулении - не ранее 2020 года, приводила газета мнение директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

В декабре 2017 года с предложением ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки, выступала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, MediaMarkt, re:Store, "М.Видео", "Связной", "Спортмастер", "Эльдорадо", "Юлмарт" и других ритейлеров). Это предложение было оформлено как законопроект и направлено на рассмотрение в правительство РФ.

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Теги: Минфин РФ

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