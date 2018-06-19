Набиуллина заявила о возможном снижении инфляция в РФ в 2018 году ниже прогноза ЦБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ по итогам 2018 года может оказаться ниже прогноза ЦБ РФ в 3,5-4% при благоприятных факторах, но пока регулятор консервативен в оценках, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Наша оценка, сейчас уточненная уже после объявленных изменений по повышению НДС: мы считаем, что к концу года инфляция будет 3,5-4%. Я не исключаю, что она может оказаться чуть ниже, если будут благоприятные факторы", - сказала Набиуллина. По ее словам, благоприятными факторами в этом случае является рост урожая, а также отсутствие влияния на цены в текущем году опережающих эффектов от налоговых новаций.

"Мы сейчас достаточно консервативны все-таки в подходе к этим факторам. Мы рассчитываем на хороший урожай, но не на большой его рост, мы не закладываем большой рост урожая в наши оценки. Также консервативны в оценке возможного опережающего эффекта от налоговых мер", - подчеркнула председатель Банка России.

Она добавила, что прогноз инфляции ЦБ уточнит осенью.

Ранее Центробанк спрогнозировал повышение инфляции до 4-4,5% в 2019 году.