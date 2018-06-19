Сталь дешевела во вторник рекордными темпами с марта

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Падение цен на сталь и железную руду во вторник стало рекордным с марта текущего года на фоне эскалации опасений начала торговых войн.

Как сообщалось, в понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

Ранее 15 июня Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25%-ные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров.

Фьючерсы на стальную арматуру дешевели во вторник в Шанхае на 4,3%, что стало рекордным падением цены с 29 марта, передает Bloomberg. По итогам торгов снижение составило 3,4%, а цена на закрытие - 3,769 тыс. юаней ($585) за тонну. Железная руда на Даляньской бирже теряла в цене 6,4% (максимально снижение с 23 марта), на закрытие торгов падение составляло 5%. Горячекатаный прокат во вторник в Шанхае подешевел на 3,1%.