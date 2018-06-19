Рынки акций Азии закрылись в минусе во вторник

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги в "красной зоне" из-за торговых споров США и Китая и опасений полномасштабной мировой торговой войны.

Президент США Дональд Трамп грозит обложить высокими пошлинами импорт китайских товаров еще на $200 млрд в год. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.

Сводный фондовый индекс развивающихся стран Азии MSCI EM Asia снизился пятую сессию подряд, резкое падение продемонстрировали индикаторы материкового Китая и Тайваня. Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 3,8% и опустился ниже 3000 пунктов впервые с сентября 2016 года, юань в паре с долларом достиг минимума с середины января. При этом Shenzhen Composite рухнул на 5,8%, индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - на 3,5%, а гонконгский Hang Seng - на 2,8%.

Японский Nikkei 225 опустился на 1,8%, более широкий индекс Topix - на 1,6%. Иена подорожала почти на 0,6% к доллару на фоне возросшего спроса на защитные активы.

Индийский Sensex снизился на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 1,5%.

Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился на фоне снижения курса австралийского доллара в связи с торговыми переговорами.

Цены на железную руду и сталь подешевели максимальными темпами с марта из-за опасений, связанных с мировой торговлей. Фьючерсы на сталь в Шанхае потеряли 3,6%, железная руда в Даляне подешевела на 5,8%, до минимума за два месяца.

Сталь для строительных конструкций включена в список товаров из Китая на $50 млрд в год, которые США обложат пошлинами в размере 25% с 6 июля.

Курс ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP упал на торгах в Сиднее на 1,2%, Rio Tinto - на 2,2%, железорудной Fortescue - на 2,8%.

Лидерами падения в материковом Китае стали высокотехнологичные компании (-7,5% в Шанхае и -7,4% в Шэньчжэне), операторы связи и производители сырья. Максимальное допустимое падение в пределах торговой сессии (на 10%) продемонстрировали несколько десятков компаний.

Стоимость ценных бумаг ZTE в Гонконге рухнула на 24,8%, в Шэньчжэне - на 105. Во вторник Конгресс США принял решение восстановить штрафные санкции в отношении китайской компании. С 13 июня, когда возобновились торги акциями ZTE, ее капитализация упала на 62%.

В Японии на фоне укрепления иены снизились котировки акций экспортных компаний: Komatsu - на 2,5%, Honda - на 1,6%, Sony - на 1%.

Азиатские поставщики Apple также существенно пострадали, несмотря на сообщения в СМИ о том, что американские пошлины не затронут собираемые в Китае смартфоны iPhone. Рыночная стоимость Cowell Holdings, производителя камер для iPhone, обвалилась на 11,5% на торгах в Гонконге, до рекордного минимума. Sunny Optical потеряла 5,3%, AAC Technologies - 3,3%.

Между тем цены на жилье в Австралии снизились в январе-марте на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, столь значительного падения не наблюдалось уже семь лет. Аналитики, однако, в среднем ожидали более резкого падения цен - на 1%.