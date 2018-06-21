"Мегафон" и "Билайн" заморозили бренд "Евросеть"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" и ПАО "Вымпелком", которые ранее владели на паритетных началах сетью салонов "Евросеть", договорились "заморозить" бренд в результате раздела салонов ритейлера, рассказал журналистам исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян.

"Это было согласованное решение обеих сторон. Так как мы не можем однозначно разделить этот бренд, то единственный справедливый способ - заморозить его. Есть такой юридический механизм защиты бренда, который не позволяет другим им воспользоваться. Но коммерчески использовать его в объединенной сети мы не будем", - заявил Вермишян.

В конце февраля 2018 года "Мегафон" закрыл сделку по консолидации 100% "Евросети", выкупив 50% у "Вымпелкома" ("Вымпелком", в свою очередь, приобрел половину розничных салонов "Евросети" - примерно 1800 магазинов). Впоследствии "Мегафон" объединил "Евросеть" с другим ритейлером - "Связной", который принадлежит группе SLV Олега Малиса. По решению сторон, до конца 2018 года все магазины "Евросеть" будут отданы под бренд "Связной".

В результате сделки контролирующим акционером объединенной компании стала группа SLV, у "Мегафона" - 25% + 1 акция. Ранее источник, близкий к одной из сторон сделки, сообщал, что до 5% в СП получит НПФ "Благосостояние" через конвертацию своей доли в "Связном".

По итогам сделки холдинговая компания групп "Связной" и "Евросеть" - DTSRetail Ltd - стала владельцем розничной сети из более чем пяти тысяч магазинов. В 2018 году выручка бизнеса может достигнуть 150-160 млрд рублей, сообщал "Интерфаксу" контролирующий акционер СП Малис. Текущие результаты объединенного бизнеса не раскрываются.