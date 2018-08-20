Экономика

"Вымпелком" отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" с 20 августа отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентов.

Компания анонсировала отмену платы для абонентов за входящие звонки из других регионов в поездках по РФ в сети "Билайн" 7 августа. "С 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для абонентов-физических лиц в сети "Билайн" вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов", - сообщала тогда пресс-служба оператора.

Отмена внутрисетевого роуминга в России произойдет до конца сентября - это результат длительного антимонопольного разбирательства в отношении операторов "большой тройки". ФАС завершила дело в отношении ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон" и ПАО "МТС" 8 августа.

"Мегафон" отменит внутрисетевой роуминг с 30 августа. МТС отменит внутрисетевой роуминг для 90% абонентов до 30 августа, для оставшихся 10% абонентов компания сделает это до 30 сентября.

ФАС анонсировала начало антимонопольных расследований в отношении операторов связи за установление необоснованно завышенных цен на внутрироссийский роуминг в марте 2017 года. Позже служба выдала операторам "большой четверки" предупреждения об устранении внутрисетевого роуминга, сроки исполнения которых неоднократно сдвигались.

При этом только Tеле2 согласилась добровольно выполнить условия предписания, компания сделает это до 31 августа.

"Другие операторы предприняли целый ряд мер по устранению нарушений; а именно по снижению стоимости исходящих телефонных звонков и смс примерно от 3 до 5 раз. Но не выполнили полностью требования ФАС - в частности, ввели плату за входящие звонки в регионах пребывания. ФАС не согласилась с таким исполнением предупреждения и возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. На сегодня все операторы проинформировали службу и абонентов о том, что все требования ФАС будут исполнены и (наценки на - ИФ) услуги связи в роуминге будут отменены", - объяснял ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В итоге ФАС признала "Мегафон", "Вымпелком" и МТС нарушителями антимонопольного законодательства. Штрафы компаниям будут рассчитаны по КоАП - за нарушение п.6 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции, в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ они составят от 300 тыс. до 1 млн рублей для каждой компании. Сумма штрафов для операторов будет рассчитана в течение сентября.

Замглавы ФАС также заявлял, что оснований для роста цен на услуги связи после отмены внутрисетевого роуминга нет. "За счет снижения тарифов абоненты начнут потреблять гораздо больший объем услуг, и в этом смысле операторы не теряют доходность, а абоненты не будут больше платить. Потому что раньше абоненты те же самые деньги платили за гораздо меньший объем услуг", - говорил Голомолзин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Билайн, Вымпелком

Новости по теме

Экономика
Путин и Меркель сошлись в необходимости оградить "Северный поток-2" от нападок третьих странПутин и Меркель сошлись в необходимости оградить "Северный поток-2" от нападок третьих стран
Целью встречи не было достижение договоренностей, это была "сверка часов", отметил пресс-секретарь российского президентаПодробнее
 Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-"Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-"
Агентство сделало "позитивный" прогноз для российской экономикиПодробнее
 В правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налоги
Эта позиция касается прибыли, полученной из-за курсовых колебанийПодробнее
 Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"
Возможно, после перехода на сертифицированное ФСБ шифрование новые сим-карты придется менять каждые 15 месяцевПодробнее
Производители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить цены
По данным союза мясопереработчиков, из-за ограничений импорта свинина подорожала с начала года на 30% , курятина – на 35%Подробнее
 Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в миреНебоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в мире
Стоимость активов "МФК "Лахта центр" оценивается в $2,5 млрдПодробнее
 Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиковМинэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков
Сейчас меру, предложенную помощником президента, обсуждают профильные ведомстваПодробнее
 Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
Предложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработкиПодробнее
 "Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
Обсуждаемая стоимость устройства с неизвестными пока характеристиками - от 16 990 до 20 000 рублейПодробнее
 "Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей
Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной ценеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСледователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"В миреСтало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеВ РоссииКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу БудановаВ миреВ Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в ИранеЭкономикаПутин и Меркель сошлись в необходимости оградить "Северный поток-2" от нападок третьих странВ РоссииМатвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядка

"Вымпелком" отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентов

"Ростов" разгромил "Енисей" в матче премьер-лиги

Водителю украинского автобуса, попавшего в Польше в аварию, предъявили обвинения

Кадыров сообщил о своем прибытии в Саудовскую Аравию

Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста сестер Хачатурян

Пять человек пострадали в автомобильной аварии в Тверской области

Гандболистки сборной России выиграли юниорский ЧМ

Активистки FEMEN устроили акцию на брюссельском цветочном ковре

"Зенит" разгромил "Урал" в матче премьер-лиги

Петербургский клуб, не потеряв ни очка в четырех турах, лидирует в турнирной таблице Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 19 августа

Задержания в руководстве РКК "Энергия" и содержимое черного саркофага, найденного в Египте Подробнее

Главу Фонда ОМС Дагестана арестовали по подозрению в мошенничестве

Стало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в Египте

Стало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеЗахороненные в гранитном саркофаге люди не были древними правителями, а жидкость внутри не была эликсиром жизни Подробнее

"Локомотив" выиграл у "Крыльев Советов" в матче премьер-лиги

Первый гол действующего чемпиона в новом сезоне помог ему подняться с 14-го на восьмое место у турнирной таблице Подробнее

Афганский президент объявил о перемирии с талибами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru