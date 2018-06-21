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Экономика

Козак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты

Пошлина на бензин в 90% будет вводиться, если цены на нефтепродукты вырастут на 20% за квартал

Козак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты будут вводиться временно, на форс-мажорные периоды, заявил на брифинге в Доме правительства вице-премьер Дмитрий Козак по итогам заседания кабинета министров, на котором рассматривался налоговый маневр в нефтяной отрасли.

По словам Козака, пошлина на бензин в 90% будет вводиться, если цены на нефтепродукты вырастут на 20% за квартал.

"Эта планка является плавающей. Если в течение одного квартала мировые цены растут более чем на 20%, тогда это форс-мажор. Экспортный нетбэк становится очень существенным", - сказал он.

"Этот механизм будет применяться на временной основе до тех пор, пока все не уйдет", - добавил вице-премьер.

"Мы договорились, что размер этой пошлины всегда будет обсуждаться с отраслевым сообществом. Он будет гибким, для того, чтобы нивелировать стимулы для продажи нефти и нефтепродуктов на экспорт", - отметил Козак.

Он отметил, что дополнительные доходы бюджета от налогового маневра в нефтянке составят 1,3-1,6 трлн рублей за шесть лет.

Накануне правительство внесло в Думу законопроект о праве повышать экспортные пошлины на нефтепродукты. В настоящее время экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, масла и товарный бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефть, экспортная пошлина на прямогонный бензин - 55% от ставки пошлины на нефть.

Мера призвана ограничить рост цен на бензин в России.

Как сообщал 18 июня Росстат, темпы роста цен на бензин во вторую неделю июня резко замедлились на фоне снижение акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня и договоренности правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне конца мая.

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Теги: Дмитрий Козак, нефть
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